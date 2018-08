Política

Consultas del 7 de mayo

Resultados pueblo a pueblo de las consultas de Gure Esku Dago del 7 de mayo

eitb.eus

07/05/2017

La participación final en las consultas realizadas ha alcanzado el 25,52 %, lo que supone han votado que un total de 63.237 personas.

La participación final en las consultas realizadas este domingo, 7 de mayo, por Gure Esku Dago ha sido del 25,52 %, lo que supone que han votado un total de 63.237 personas han votado de entre las 247.812 que estaban llamadas a participar.

Las preguntas ante las que los ciudadanos convocados han debido posicionarse presentaban pequeñas variaciones entre sí, según el lugar de la consulta, aunque la cuestión subyacente en todas ellas consistía en conocer si se desea o no ser ciudadano de un Estado vasco soberano, libre o independiente.

De entre las respuestas obtenidas, el 96,24 % de las personas han votado a favor de ser ciudadanos de un Estado vasco soberano, mientras que un 2,28 % se han mostrado contrarios a la opción.

Estos han sido los datos los resultados obtenidos en cada pueblo:

Debabarrena

Deba: 1) ¿Desearía cambiar el actual estatus político? 2) ¿Desearia un estado vasco independiente?

Llamados a votar: 3.968

Han votado: 1.000

Participación: 25,20 %

Pregunta 1:

Sí: 942

No: 32

En blanco: 22

Nulos: 4

Pregunta 2:



Sí: 848

No: 87

En blanco: 57

Nulos: 8

Eibar: ¿Quieres ser ciudadan@ de una república vasca?

Llamados a votar: 24.923

Han votado: 2.839

Participación: 11,39 %

Sí: 2.791

No: 41

En blanco: 5

Nulos: 2



Elgoibar: 1) ¿Desearía cambiar el actual estatus político? 2) ¿Desearia un estado vasco independiente?

Llamados a votar: 9.552

Han votado: 2.113

Participación: 22,12 %

Pregunta 1:

Sí: 2.032

No: 57

En blanco: 17

Nulos: 7

Pregunta 2:

Sí: 1.883

No: 165

En blanco: 57

Nulos: 8

Itziar: ¿Deseas una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 857

Han votado: 381

Participación: 44,46 %

Sí: 358

No: 5

En blanco: 2

Nulos: 16

Mutriku: ¿Desearías ser ciudadan@ de una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 4.463

Han votado: 1.616

Participación: 36,21 %

Sí: 1.541

No: 56

En blanco: 11

Nulos: 8

Soraluze: ¿Desearías ser ciudadan@ de una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 3.327

Han votado: 908

Participación: 27,29 %

Sí: 843

No: 43

En blanco: 19

Nulos: 3

________________________________________________



Durangaldea



Abadiño: 1) ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano? 2) Si has respondido SÍ: ¿Desearías que fuera un estado vasco

independiente?

Llamados a votar: 6.140

Han votado: 1.376

Participación: 22,41 %

Pregunta 1:

Sí: 1.328

No: 28

En blanco: 8

Nulos: 12

Pregunta 2:

Sí: 1.229

No: 64

En blanco: 35

Nulos: 0

Durango: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco que decida libremente su futuro?

Llamados a votar: 24.768

Han votado: 4.657

Participación: 18,8 %

Sí: 4.543

No: 76

En blanco: 31

Nulos: 7



Elorrio: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Llamados a votar: 6.197

Han votado: 2.104

Participación: 33,95 %

Sí: 1.982

No: 98

En blanco: 11

Nulos: 13



Zaldibar: ¿Quieres que Euskal Herria sea independiente?

Llamados a votar: 2.589

Han votado: 608

Participación: 23,48 %

Sí: 545

No: 42

En blanco: 15

Nulos: 6

Zornotza: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Llamados a votar: 15.973

Han votado: 3.637

Participación: 22,77 %

Sí: 3.541

No: 68

En blanco: 16

Nulos: 12



________________________________________________



Lea-Artibai: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Amoroto

Llamados a votar: 343

Han votado: 246

Participación: 67,77 %

Sí: 237

No: 1

En blanco: 5

Nulos: 3



Aulesti

Llamados a votar: 554

Han votado: 390

Participación: 70,4 %

Sí: 368

No: 11

En blanco: 11

Nulos: 0



Berriatua

Llamados a votar: 1.049

Han votado: 436

Participación: 41,56 %

Sí: 414

No: 7

En blanco: 14

Nulos: 1



Etxebarria

Llamados a votar: 649

Han votado: 351

Participación: 54,08 %

Sí: 324

No: 2

En blanco: 19

Nulos: 6

Gizaburuaga

Llamados a votar: 175

Han votado: 108

Participación: 61,71 %

Sí: 96

No: 3

En blanco: 8

Nulos: 1

Lekeitio

Llamados a votar: 6.290

Han votado: 2.783

Participación: 44,32 %

Sí: 2.711

No: 31

En blanco: 38

Nulos: 3



Markina-Xemein

Llamados a votar: 4.106

Han votado: 1.486

Participación: 36,19 %

Sí: 1.434

No: 24

En blanco: 26

Nulos: 2

Mendexa

Llamados a votar: 383

Han votado: 210

Participación: 54,83 %

Sí: 188

No: 4

En blanco: 17

Nulos: 1

Munitibar

Llamados a votar: 406

Han votado: 233

Participación: 57,39 %

Sí: 222

No: 4

En blanco: 6

Nulos: 1

Ondarroa

Llamados a votar: 7.580

Han votado: 2.695

Participación: 35,55 %

Sí: 2.623

No: 20

En blanco: 42

Nulos: 10

Ziortza-Bolibar

Llamados a votar: 369

Han votado: 185

Participación: 50,14 %

Sí: 179

No: 2

En blanco: 4

Nulos: 0

_________________________________________________________

Uribe Butroe: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Arrieta

Llamados a votar: 499

Han votado: 199

Participación: 39,88 %

Sí: 193

No: 5

En blanco: 1

Nulos: 0



Bakio

Llamados a votar: 2.212

Han votado: 741

Participación: 33,5 %

Sí: 727

No: 8

En blanco: 0

Nulos: 6



Fruiz

Llamados a votar: 439

Han votado: 225

Participación: 51,25 %

Sí: 218

No: 3

En blanco: 4

Nulos: 0



Gamiz-Fika

Llamados a votar: 1.199

Han votado: 509

Participación: 42,45 %

Sí: 489

No: 10

En blanco: 2

Nulos: 8

Gatika

Llamados a votar: 1.388

Han votado: 441

Participación: 31,77 %

Sí: 430

No: 8

En blanco: 1

Nulos: 2

Laukiz

Llamados a votar: 985

Han votado: 216

Participación: 21,93 %

Sí: 213

No: 1

En blanco: 0

Nulos: 2



Maruri-Jatabe

Llamados a votar: 820

Han votado: 250

Participación: 30,49 %

Sí: 241

No: 4

En blanco: 1

Nulos: 4

Meñaka

Llamados a votar: 631

Han votado: 318

Participación: 50,4 %

Sí: 309

No: 6

En blanco: 1

Nulos: 2

Mungia

Llamados a votar: 14.275

Han votado: 2.919

Participación: 20,45 %

Sí: 2.860

No: 46

En blanco: 8

Nulos: 5

________________________________________________

Uribe Kosta: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Barrika

Llamados a votar: 1.327

Han votado: 300

Participación: 22,61 %

Sí: 284

No: 13

En blanco: 1

Nulos: 2



Gorliz

Llamados a votar: 4.768

Han votado: 847

Participación: 17,76 %

Sí: 824

No: 19

En blanco: 3

Nulos: 1



Lemoiz

Llamados a votar: 1.037

Han votado: 407

Participación: 39,25 %

Sí: 396

No: 9

En blanco: 1

Nulos: 1



Plentzia

Llamados a votar: 3.781

Han votado: 632

Participación: 16,72 %

Sí: 616

No: 14

En blanco: 1

Nulos: 1

Sopela

Llamados a votar: 11.116

Han votado: 2088

Participación: 18,78 %

Sí: 1.990

No: 67

En blanco: 23

Nulos: 8

Urduliz

Llamados a votar: 3.566

Han votado: 733

Participación: 20,56 %

Sí: 697

No: 28

En blanco: 5

Nulos: 3



________________________________________________

Urola Kosta: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Aizarnazabal

Llamados a votar: 601

Han votado: 300

Participación: 49,92 %

Sí: 285

No: 13

En blanco: 1

Nulos: 1



Azkoitia

Llamados a votar: 9.447

Han votado: 2.982

Participación: 31,57 %

Sí: 2.899

No: 49

En blanco: 26

Nulos: 8



Errezil

Llamados a votar: 477

Han votado: 270

Participación: 56,6 %

Sí: 262

No: 3

En blanco: 0

Nulos: 5



Getaria

Llamados a votar: 2.376

Han votado: 1.183

Participación: 49,79 %

Sí: 1.132

No: 37

En blanco: 3

Nulos: 11

Orio

Llamados a votar: 4.753

Han votado: 1.502

Participación: 31,6 %

Sí: 1.435

No: 43

En blanco: 4

Nulos: 20

Zarautz

Llamados a votar: 19.523

Han votado: 4.865

Participación: 24,92 %

Sí: 4.705

No: 115

En blanco: 15

Nulos: 30



Zestoa

Llamados a votar: 3.064

Han votado: 1.305

Participación: 42,59 %

Sí: 1.255

No: 22

En blanco: 8

Nulos: 20

Zumaia

Llamados a votar: 8.140

Han votado: 2.791

Participación: 34,29 %

Sí: 2.687

No: 68

En blanco: 15

Nulos: 21

________________________________________________

Lasarte-Oria: 1) ¿Quieres ejercer tu derecho a decidir en cuestiones de interés público? 2) Si tu respuesta es afirmativa, ¿quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Llamados a votar: 15.548

Han votado: 2.303

Participación: 14 %

Pregunta 1

Sí: 2.270

No: 8

En blanco: 22

Nulos: 3

Pregunta 2

Sí: 2.094

No: 126

En blanco: 66

Nulos: 17

________________________________________________

Legutio: ¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 1.499

Han votado: 484

Participación: 32,29 %

Sí: 439

No: 35

En blanco: 5

Nulos: 5

________________________________________________

Orozko: ¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 2.228

Han votado: 996

Participación: 44,7 %

Sí: 892

No: 68

En blanco: 19

Nulos: 17

________________________________________________

Urkabustaiz: ¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria soberana?

Llamados a votar: 1.088

Han votado: 394

Participación: 36,21 %

Sí: 372

No: 17

En blanco: 5

Nulos: 0

________________________________________________

Usurbil: ¿Quieres que Euskal Herria sea un estado independiente?

Llamados a votar: 4.847

Han votado: 1.848

Participación: 38,13 %

Sí: 1.729

No: 53

En blanco: 61

Nulos: 5

________________________________________________

Zeanuri: ¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 1.057

Han votado: 583

Participación: 55,16 %

Sí: 532

No: 15

En blanco: 30

Nulos: 6

________________________________________________

Zubieta: ¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria independiente?

Llamados a votar: 450

Han votado: 244

Participación: 54,22 %

Sí: 239

No: 2

En blanco: 1

Nulos: 2

________________________________________________