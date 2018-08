Política

Pacto PP-PSE

Barreda: 'Cualquier contacto con ETA es incompatible con el pacto'

Redacción

16/08/2010

El PP reclama que "todas las voces dentro del Partido Socialista apunten en la misma dirección" para evitar la presencia de la izquierda abertzale en las próximas elecciones municipales y forales.

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda ha afirmado que "cualquier contacto con ETA es incompatible con los pactos en Euskadi" y ha reclamado al Ejecutivo de Zapatero "una posición nítida" en materia antiterrorista.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Barreda ha lamentado que el escenario actual es "de incertidumbre", por lo que ha considerado "imprescindible" que exista "una posición clara y nítida" del Gobierno central, con "un desmentido rotundo" para que su formación "no pida explicaciones" tanto en relación a la política penitenciaria como a una posible negociación con ETA.



Sobre la posible existencia de contactos entre el PSE y el entorno de la izquierda abertzale, Barreda ha señalado que no cuentan con "elementos que nos permitan decir si se está produciendo o no".

Sin embargo, Barreda ha reiterado que lo que reclama su formación es que "todas las voces dentro del Partido Socialista apunten en la misma dirección" para evitar la presencia de la izquierda abertzale en las próximas elecciones municipales y forales..

El portavoz del PP vasco ha destacado que "mientras haya voces que abogan por la negociación política con ETA, haya la posibilidad de sortear la Ley, no se producirá la disolución de ETA ni se podrá acabar con ETA".