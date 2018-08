Política

Entrevista en Radio Euskadi

La izquierda abertzale queda en evidencia con su silencio, según el PP

Redacción

19/08/2010

El portavoz parlamentario popular, Leopoldo Barreda, ha pedido a EA que vea la "realidad que tiene delante de sus ojos" de que la izquierda abertzale sigue "alineada" con la violencia callejera.

El portavoz parlamentario del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha asegurado que con el documento difundido ayer por la izquierda abertzale sobre los actos de violencia callejera "cada día" queda "más en evidencia por su silencio y su incapacidad para condenar estos sucesos". Además, ha pedido a EA que vea la "realidad que tiene delante de sus ojos" de que la izquierda abertzale sigue "alineada" con la violencia callejera.

"Tenemos la convicción de que esto es lo de siempre, la reorganización del terrorismo callejero dirigido por los de siempre en un entramado en el que Batasuna sigue siendo una pieza fundamental", ha recalcado.

Entrevistado en Radio Euskadi, Barreda ha resaltado que en el comunicado difundido ayer por la izquierda abertzale "no hay lo que tendría que haber" y sí "toda la retórica hueca de Batasuna que llevamos conociendo 20 años". En el texto, ha recordado, "no hay apoyo a los ciudadanos amenazados, no hay condena de los hechos, y no hay apoyo a los heridos que se han producido en alguno de estos ataques, y sin embargo sí se han acordado de cerrar filas con los terroristas de ETA condenados, o atacar al Departamento de Interior y a los alcaldes".

Por ello, Barreda cree que "Batasuna está cada día más en evidencia por su silencio y su incapacidad para condenar estos sucesos" y "confirma que su única obsesión es presentarse a las municipales, pero no están dispuestos a marcar ninguna distancia con ETA".

En su opinión, cuando la izquierda abertzale alude a que este tipo de acciones están "fuera" de su estrategia lo que pretende trasladar es que los ataques "les perjudican en su montaje para presentarse a las municipales".