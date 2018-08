Política

Parlamento Vasco

Las víctimas centrarán el inicio de la ponencia parlamentaria sobre Memoria

Agencias | Redacción

07/06/2017

De esta forma, más adelante se establecerá el orden en el que se abordarán las otras tres materias que van a ser objeto de estudio de esta ponencia.

La ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi, en la que participan todos los grupos del Parlamento Vasco, excepto el PP, comenzará sus trabajos centrada en las víctimas, para proseguir con otras tres áreas: memoria, política penitenciaria y convivencia y derechos humanos.

La ponencia ha mantenido este miércoles su primera reunión de trabajo, ya que las anteriores, como ha recordado su presidenta, la parlamentaria del PNV Ana Oregi, se dedicaron a cuestiones más metodológicas.

Los grupos han decidido por unanimidad que el primer tema de trabajo sea el de las víctimas, en genérico, y que más adelante se establecerá el orden en el que se abordarán las otras tres materias que van a ser objeto de estudio de esta ponencia.

El desarrollo del trabajo sobre estas cuatro materias se hará de manera "secuencial", sin que se solapen en el tiempo unas y otras, y contarán cada una con sus propias especificidades.

Asimismo, no se ha fijado un tiempo concreto para dedicar a cada una de las cuatro materias, aunque Oregi ha dicho que los grupos no quieren "dilatar innecesariamente los trabajos" ni marcar unos "ritmos" de funcionamiento que no se vayan a poder seguir.