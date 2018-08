Política

Moción de censura contra Rajoy

Iglesias ofrece al PSOE un acuerdo sin Ciudadanos para desalojar al PP

13/06/2017

En su respuesta al líder de Podemos, Rajoy ha asegurado que ni Pablo Iglesias se merece el 'honor' de ser el jefe del Ejecutivo, ni tampoco España se merece ese 'castigo'.

El líder de Podemos y diputado de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido hoy los "errores" que cometió tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y, por ello, ha pedido al PSOE que "asuma los suyos" y trabaje con Podemos para lograr un acuerdo sin "la muleta naranja" de Ciudadanos (C's).

"Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarlos (al PP) del Gobierno más temprano que tarde", ha dicho el secretario general de Podemos, hoy candidato a la Presidencia, durante su intervención en el debate de la moción de censura que tiene lugar en el Congreso.

Pese a los desacuerdos pasados, Iglesias ha recalcado que está dispuesto al diálogo y al entendimiento con el PSOE, sobre todo tras "la lección" que las bases socialistas han dado al "establishment" de dicha formación al elegir secretario general a quien fue "descabalgado", Pedro Sánchez.

En su intervención, que ha comenzado a las 12:22 horas y ha acabado hacia las 15:08, Iglesias ha advertido a Rajoy de que "pasará a la historia como el presidente de la corrupción". Ha terminado su discurso con el deseo de que la "esperanza derrote al miedo" y con el mensaje "marca" de Podemos: "Sí se puede".

Rajoy asegura que España no merece el "castigo" de que Iglesias sea presidente

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha replicado a Pablo Iglesias, que ni él se merece el "honor" de ser el jefe del Ejecutivo, ni tampoco España se merece ese "castigo". "Tiene usted mucha prisa para su programa de asalto", le ha reprochado Rajoy, que ha añadido que tiene prisa porque otros partidos, en referencia al PSOE, ya se están recuperando.

Ha criticado la política "espectáculo" y de "gestos y eslóganes" de Podemos que, según Rajoy, piensa que el Parlamento es un "plató de televisión". "Pero un parlamento es mucho más que una tertulia", ha afirmado Rajoy, que cree que a Iglesias también le inhabilita para ser presidente la "soberbia" con la que se dirige a quien considera "casta" separando a los españoles entre "buenos y malos".

Irene Montero insta al PP a pedir 'perdón' y devolver 'lo robado'

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha centrado su discurso en defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy en la corrupción del PP, y ha terminado su intervención de más de dos horas de duración con un "sí se puede".

Durante su primera intervención, Irene Montero, ha elevado bastante el tono por momentos, provocando todo tipo de comentarios y críticas en las redes sociales. Incluso la cuenta oficial del PP ha ironizado sobre el largo discurso de Montero con un "zzz" y la etiqueta #Iñigovuelve.

Más allá de la duración de su intervención, Montero ha pedido al PP que "pida perdón" y "devuelva lo robado" por las decenas de casos de corrupción que salpican al partido de Rajoy. Montero ha citado uno por uno los 67 casos que, según la portavoz de Unidos Podemos, afectan al PP, desde el caso Naseiro pasando por Bárcenas, Púnica o Lezo, ha mencionado a la práctica totalidad de los ministros. "La corrupción tiene sede y es Génova 13", ha reprochado en referencia a la dirección en la que se ubica la sede central de los 'populares'

Ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la supuesta utilización de la Fiscalía; la del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal; la titular de Interior, José Ignacio Zoido, por las "cloacas del Estado"; o la de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Irene Montero durante su discurso en el Congreso de los Diputados.

Cada vez que explicaba un caso de corrupción, Montero reprochaba al PP que se defina como el partido del "orden, lo serio y lo sensato" cuando, a su juicio, escándalos como el de Rodrigo Rato, la amnistía fiscal o las presiones a los fiscales demuestran lo contrario.

"¡Qué vergüenza!", ha sido una de las exclamaciones más repetidas por la portavoz de Unidos Podemos cada vez que desgranaba los detalles de esos casos de corrupción.

"España está harta de que le roben", "basta ya de corrupción: su tiempo ya ha acabado", ha advertido Montero, que ha acusado al presidente de "traer los ojos cansados" de "mirar hacia otro lado". Por todo ello, la diputada de Podemos ha insistido en que "hay que echarlos", otra de las frases más oídas en su discurso.

Más allá de la corrupción, la portavoz de la formación morada ha acusado al Gobierno de aplicar un recorte de derechos sociales en todos los sectores: la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda o la lucha contra la violencia machista. También ha acusado al partido del Gobierno de "autoritarismo", "machismo" y"elitismo mediocre", entre otras cosas.

Mariano Rajoy niega las acusaciones de Montero y arremete contra Unidos Podemos

Mariano Rajoy durante su réplica a Irene Montero.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy ha tachado de "parodia" o "farsa" la moción de censura presentada por Unidos Podemos y ha negado todas las acusaciones vertidas por Irene Montero sobre el Ejecutivo y el PP.

Rajoy ha negado así haber incumplido la ley o que lo hayan hecho los miembros del Ejecutivo, y ha señalado que "la gente no contempla el mundo con las mismas gafas" que Podemos.

En varias ocasiones ha criticado el presidente del Gobierno las formas y el fondo del discurso de Montero, y ha advertido a Pablo Iglesias: "Si quería asaltar el cielo, se ha equivocado de puerta".

En su contestación Rajoy ha subrayado que las acusaciones de Podemos "son falsas" y ha advertido que "la corrupción no se va a acabar ni presentando mociones de censura ni arrojando piedras contra el PP".

Ha insistido además en que Podemos hace un "uso caprichoso" de esta iniciativa parlamentaria. No solo eso, Rajoy ha acusado a Podemos de haber "degradado la moción de censura hasta convertirla en una herramienta más de agitación social".

El PNV lo ve sin contenido

El diputado del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que la moción de censura que defiende en el Congreso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no genera "ninguna confianza", pero, además, le ha dicho que su candidatura "no es alternativa ni lo será algún día si sigue manteniendo esos comportamientos".

En su intervención en el Congreso, Esteban ha considerado que no hay intenciones sinceras en Podemos en la búsqueda de una mayoría para conformar Gobierno y ha lamentado su falta de voluntad para pactar un acuerdo.

"Una propuesta tan poco trabajada es imposible que salga adelante con esos mimbres", ha dicho.

Esteban se ha referido a la política de gestos que, en algún momento, puede tener valor, pero "la política de gestos vacíos no conduce a nada".

También le ha recriminado que sus electos vascos en la Cámara no tienen representación: "Catalanes y gallegos tienen voz propia; los vascos, ninguna". "No sé si es porque no les dejan o porque ellos están a gusto en la situación actual", ha señalado.

EH Bildu pide apoyar el referéndum catalán

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha apoyado hoy la moción de censura, al ser "urgente y necesario" desbancar a Mariano Rajoy, pero le ha instado a apoyar el referéndum unilateral en Cataluña ante la negativa del Estado a autorizarlo.

En su intervención en el debate, Beitialarrangoitia ha asegurado que las dos diputadas de EH Bildu darán un "sí crítico" al ser "prioritario desalojar al PP" del Gobierno ya que se trata del "partido más corrupto de Europa".

Sin embargo, la diputada vasca ha reclamado a Iglesias que concrete cómo piensa "democratizar el Estado para que la plurinacionalidad y el derecho a decidir" puedan ser realidad, para lo que ha apostado por "romper con el régimen de 1978".

"Apoyar a las autoridades catalanas es la mejor forma de apostar por la democratización. Si hay un referéndum pactado, perfecto, pero, si no, algo habrá que hacer para que sea creíble que quienes defienden el derecho a decidir puedan llevarlo a la práctica", ha reclamado Beitialarrangoitia.

