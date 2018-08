Política

EA: 'El camino hacia la paz y la independencia no tiene vuelta atrás'

26/08/2010

Pello Urizar se ha mostrado "muy preocupado" por los últimos episodios de violencia callejera, y os ha condenado, "como siempre".

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha asegurado que el "camino" iniciado por su formación y la izquierda abertzale "para lograr la paz, la normalización política y la independencia de Euskal Herria no tiene vuelta atrás".



Urizar ha hecho estas declaraciones en un mitin en Donostia con el que ha querido dar comienzo al nuevo curso político tras las vacaciones de verano. El líder de EA se ha mostrado muy "preocupado" por los últimos episodios de violencia callejera que, según ha dicho, EA condena como ha hecho "siempre" con "cualquier acto violento venga de donde venga".



En cualquier caso, a preguntas de los periodistas, ha dicho tener "claro" que "no existe una estrategia" para llevar a cabo estos actos violentos que, a su entender, "van en contra de la voluntad que tiene actualmente la izquierda abertzale". Además, ha lamentado "profundamente la utilización política" que algunas fuerzas hacen de estos "episodios".



Urizar también ha pedido a ETA que que declare una tregua "de manera que pueda ser verificable para que no quede ninguna duda de que esta vez va a ser definitiva y sin marcha atrás".



Ha recalcado además que ETA "no tiene sitio en un acuerdo político entre fuerzas que tienen claro que todo lo que haya que hacer se hará por vías democráticas y no violentas".



"El acuerdo firmado con la izquierda abertzale es el argumento que, en la historia reciente, más ha deslegitimado a ETA, por su apuesta inequívoca por las vías estrictamente democráticas".



Además, ha dicho estar "cansado" de "las amenazas de ilegalización" de su formación en caso de cesión de listas a la izquierda abertzale. "Todo el mundo parece saber más que nosotros mismos de cómo va la confección de listas de Eusko Alkartasuna", ha concluido.