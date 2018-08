Política

Francia

Dimiten otros dos ministros del Gobierno de Macron

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/06/2017

François Bayrou y Marielle de Sarnez han presentado su dimisión debido al proceso judicial que afecta a su partido, el MoDem, por supuestos empleos ficticios con dinero del Parlamento Europeo.

Los ministros de Justicia, François Bayrou, y de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez, de Francia han anunciado hoy que dejan el Gobierno de Emmanuel Macron debido a la investigación judicial que afecta a su partido centrista, el MoDem, por supuestos empleos ficticios con dinero del Parlamento Europeo.

Bayrou, líder del MoDem, explicará las razones de su dimisión esta tarde en una conferencia de prensa.

Sarnez pasará a asumir la presidencia del grupo parlamentario de la formación centrista en la Asamblea Nacional.

Un tercer miembro del MoDem que ha estado en el primer Ejecutivo nombrado por Macron tras su acceso al Elíseo, la titular de Defensa, Sylvie Goulard, anunció ayer que renunciaba al puesto para defenderse mejor y para no contaminar con esa cuestión la dirección de las misiones militares.

"En la hipótesis de que la investigación preliminar contra el MoDem condujese a verificar las condiciones de empleo de mis asistentes en el Parlamento Europeo, deseo estar en condiciones de demostrar libremente mi buena fe y todo el trabajo que he realizado allí", ha explicado Goulard en un comunicado. "El honor de nuestros ejércitos, el de los hombres y mujeres que sirven en él -a veces con riesgo para sus vidas-, no podría mezclarse con polémicas con las que no tiene nada que ver", ha insistido Goulard al justificar su decisión.

La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar el pasado 9 de junio al partido centrista MoDem, aliado de Macron y dirigido por el ministro de Justicia François Bayrou, por sospechas de abuso de confianza y ocultación al usar asistentes parlamentarios europeos para trabajar en el partido y no en la Eurocámara.

El caso estalló como consecuencia de la denuncia de un antiguo colaborador del partido, quien señaló haber sido pagado por fondos públicos de la Eurocámara, pero empleado en la sede partidaria en Francia.

Además de estos tres, también abandonará el ejecutivo el ministro de Cohesión Territorial, Richard Ferrand. Este último está siendo investigado por un caso de supuesto nepotismo, y dirigirá el grupo parlamentario del partido de Macron en la Cámara Baja.

El primer ministro, Edouard Philippe, anunciará hoy los cambios en el equipo de Gobierno.