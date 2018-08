Política

Juntas Generales

Mendoza defiende el cumplimiento del derecho a decidir

Agencias | Redacción

02/07/2017

La presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha pronunciado un discurso en el pleno itinerante que celebra la institución cada 2 de julio y que este año ha tenido lugar en Oñati.

La presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha aprovechado el pleno itinerante celebrado hoy en Oñati para defender el cumplimiento del derecho a decidir, lo que ha sido criticado por PSE-EE que ha acusado a la mandataria guipuzcoana de hacer "exaltación del secesionismo".

Mendoza ha pronunciado un discurso en el pleno itinerante que el parlamento provincial celebra cada 2 de julio y que, este año, ha recalado en Oñati, ha informado la presidencia de las Juntas en un comunicado.

Mendoza ha expresado su "firme convicción de que el camino emprendido en Cataluña es legítimo y digno para dar respuesta política a una cuestión, asimismo, política, en paz y democracia".

A su juicio, se trata de una "aportación relevante a la historia de la Unión Europea y a la humanidad, un salto político cualitativo necesario".

"Aquí hallamos la fuerza de la democracia, la cumbre de la política y la esperanza de los pueblos, como el nuestro, Euskadi", ha añadido.

En su opinión, "si no hay democracia sin libertad, y no la hay; si el miedo y la mentira ahogan la libertad de la gente, y ciertamente la ahogan, esas armas no tienen justificación en democracia".

Por el contrario, "cuando la democracia construye pueblo, la democracia es la ley, es decir, la voluntad libre de sus ciudadanos", ha agregado.

Críticas del PSE-EE

La portavoz del PSE-EE en las Juntas de Gipuzkoa, Susana García Chueca, ha emitido, tras el pleno, un comunicado en el que ha criticado el discurso de Eider Mendoza a la que ha acusado de hacer "exaltación del secesionismo".