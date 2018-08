Política

Anuncio de ETA

Ares: "El comunicado de ETA es insuficiente, ambiguo y fraudulento"

Redacción

16/09/2010

El consejero de Interior ha advertido de que las Fuerzas de Seguridad "no están en tregua" y ha emplazado a los partidos a que "no se dejen enredar por el anuncio".

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha denunciado hoy que el "cese de las actividades armadas ofensivas"&' || 'nbsp; por parte de ETA es "insuficiente, ambiguo y fraudulento" porque no anuncia un abandono definitivo de las armas y ha dejado claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no están en tregua".

En rueda de prensa, el consejero ha señalado que "cualquier declaración que hable de un cese, aunque sea temporal, hay que considerarlo una buena noticia", aunque inmediatamente ha insistido en que este anuncio es "absolutamente insuficiente", ya que "no responde a lo que la inmensa mayoría de la sociedad demanda".



El consejero vasco ha emplazado a los partidos, sindicatos y a los representantes institucionales a que "no se dejen enredar por el anuncio" y a que mantengan "la unidad para decir a ETA que no conseguirá ninguno de sus objetivos", tras subrayar que "los tiempos de las treguas ya han pasado".



Para Ares, el comunicado "ni siquiera responde a las expectativas que algunos habían creado, ni a las exigencias y emplazamientos que los dirigentes de la izquierda abertzale venían haciendo a ETA".

Ares ha recordado que ETA ha comunicado que supuestamente hace meses decidió dejar de atentar, y ha comentado que "las decisiones se comunican cuando se adoptan, y no meses después: por lo visto, ni siquiera los dirigentes de los radicales abertzales lo sabían, porque de una forma reiterada reclamaban a ETA en los últimos tiempos que tomara decisiones".

Ares ha insistido en que no hay ninguna posibilidad de negociación con la organización terrorista, subrayando que "la posibilidad de que el terrorismo acabara mediante el diálogo la enterró ETA en el atentado de Barajas; en reiteradas ocasiones el gobierno y el gobierno vasco hemos dicho que no hay ninguna posibilidad de diálogo, y que lo que exigimos es que deje definitivamente la actividad terrorista y mientras no lo haga la combatiremos".

Por último, el consejero ha advertido de que este comunicado de ETA es también "absolutamente insuficiente para que la izquierda abertzale pueda volver a la política; o consiguen que ETA lo deje o se desmarcan de la violencia clara e inequívocamente, y eso no se ha conseguido".

Ares ha reiterado que "no son las instituciones o los partidos los que tiene que cambiar y flexibilizar sus exigencias; son el mundo de los radicales abertzales los que tiene que cambiar y tomar decisiones si quieren hacer política".