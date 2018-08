Política

Anuncio de ETA

Así logró la BBC en exclusiva el comunicado de ETA

16/09/2010

Un periodista de la cadena se reunió con un representante de ETA y éste le reconoció que la banda estaba reflexionando si la violencia "no está obstaculizando la causa del nacionalismo vasco".

La cadena pública británica BBC ha explicado hoy en un artículo cómo consiguió en exclusiva el vídeo en el que ETA anuncia un cese de las "acciones armadas ofensivas".

El texto está firmado por el veterano periodista inglés Clive Myrie, el mismo que ayer transmitió la noticia en directo desde la playa de la Concha de Donostia-San Sebastián.

Según explica Myrie, el vídeo lo obtuvo él mismo a través de un contacto que no desvela: "No tenía noticias de él desde hace un año más o menos, cuando de repente me envió un e-mail para decirme que estaba intentando localizarme".

El periodista no aclara quién es el informante ni qué grado de relación guarda con la organización terrorista, aunque es de suponer que se trate de un miembro de ETA, o en su caso, de alguien cercano a ella, ya que ejerce de intermediario entre ambos. Solo revela que la fuente es un varón.



Según su relato, el informante se iba a trasladar a Londres en próximos días y le invitó a reunirse con él porque tenía "algo que transmitirle".

Reunidos en un cafetería próxima a la estación de metro de Covent Garden, el contacto reconoció que la banda estaba "considerando seriamente cesar la lucha armada por un Estado vasco" y que estaba reflexionando si la violencia "no está obstaculizando la causa del nacionalismo vasco, en lugar de ayudarla".

El enviado de la banda puso el ejemplo de Cataluña: "Los catalanes han acertado en cómo lograr más autonomía de Madrid, y los independentistas de allí no tienen ningún ejército de personas que ponen bombas y llevan pistolas".

El alegato del comunicante continúa: "Al fin y al cabo, los políticos de Madrid tienen ya una excusa lista para no permitir un referéndum sobre la independencia, la violencia de ETA. Así que, ¿qué ocurriría si eliminásemos esa excusa?".

En la misma conversación, la fuente anónima conminó al periodista a acudir a París, en concreto a la estación de tren de Gare du Nord, si en algún momento recibía un mensaje convenido.

Una vez recibido el mensaje (el periodista no especifica cuándo sucedió), ambos se reunieron de nuevo en la capital francesa y el representante de ETA le entregó el citado vídeo.