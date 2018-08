Política

Cambios en el Gobierno catalán

Jordi Turull, Joaquím Forn y Clara Ponsatí son las caras nuevas del Govern

Agencias | Redacción

14/07/2017

Salen del Gobierno catalán Neus Munté (Presidencia y portavoz), Jordi Jané (Interior), Meritxell Ruiz (Enseñanza) y Joan Vidal de Ciurana (secretario del Govern).

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este viernes para anunciar las nuevas caras del Ejecutivo que encararán la recta final del 1-O: Jordi Turull ocupará Presidencia, Joaquim Forn asumirá Interior, y Clara Ponsatí, la cartera de Enseñanza.

El nuevo secretario del Govern será Victor Cullel y el de Vicepresidencia, Josep Maria Jové.

Salen de Govern Neus Munté (Presidencia y portavoz), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), así como el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, que se suman al reciente cese de Jordi Baiget como conseller de Empresa.

Puigdemont ha comunicado estos cambios, que afectan a tres consellerias del PDeCAT, junto al vicepresidente Oriol Junqueras en rueda de prensa conjunta convocada en el Palau de la Generalitat.

El president busca un gobierno cohesionado y sin fisuras para concretar el 1-O y llevar el proceso soberanista hasta el final. En ese sentido, ha explicado que las cuatro nuevas incorporaciones junto al resto de miembros del Govern empezarán a trabajar de "forma inmediata" para preparar, convocar y celebrar el referéndum.

Puigdemont ha agradecido a todos los que salen del Ejecutivo su "honorabilidad, honestidad y lealtad" y ha asegurado que su labor ha sido extremadamente positiva.

Puigdemont cesará formalmente a los cuatro, pero ha asegurado que no lo hace por decisión propia, sino porque han sido los mismos consejeros y el secretario saliente los que han decidido "dar un paso al lado" y ceder su puesto a otros.

El presidente catalán ha asegurado que se entrevistó con todos los consejeros y que, tras estas reuniones, fueron estos mismos cuatro miembros del Gobierno los que han decidido dejar el Ejecutivo antes de empezar la fase decisiva del 1-O.

"Yo no he cesado a nadie. A todos los consejeros les he dicho que no tengo ninguna razón para cesarles porque han hecho un trabajo ejemplar. Lo han hecho honestamente y lealmente y solo podía aceptar su determinación y su determinación ha sido dar un paso al lado", ha resumido.

Un órgano de coordinación

Por otro lado, Oriol Junqueras ha anunciado que crearán un órgano de coordinación política para encarar el referéndum del 1 de octubre así como que se tomarán las decisiones "de forma corresponsable y solidaria" por parte de todos los miembros del Ejecutivo catalán.

"Todos los miembros del Govern acordarán conjuntamente y firmarán los acuerdos necesarios para que los catalanes voten el 1 de octubre", ha indicado.

Además, Junqueras ha señalado que asume el área de procesos electorales, con lo que podrá proceder a la compra de urnas, y hará la "coordinación política" del referéndum, como de hecho "ya se venía haciendo", en coordinación con el presidente de la Generalitat y el nuevo secretario del Govern, que será Víctor Cullell.