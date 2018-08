Política

Rajoy: 'El único anuncio de ETA que interesa es el de su disolución'

Redacción

16/09/2010

El líder de PP subraya que la postura de su partido "es la de siempre" y añade que el Gobierno tendrá su apoyo si mantiene la actual política antiterrorista.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha señalado hoy que la postura de su partido no ha cambiado y que el único comunicado de ETA que interesa es el de su disolución. Además, ha reiterado que el Gobierno tendrá su apoyo si mantiene su política antiterrorista.



El dirigente popular ha realizado esta afirmación en rueda de prensa en Santiago, y ha sostenido que la postura del PP es "la misma, es la de siempre, y el único comunicado que nos importa de ETA" es el que anuncie "su disolución y el fin del terrorismo".



En sus palabras, el vídeo de ETA "no tiene ningún valor y no cambia nada". Por ello, ha recomendado "seguir con la misma política antiterrorista: no se negocia con los terroristas; se apoya a las fuerzas de seguridad del Estado, se trabaja con plena colaboración internacional y se impide que ETA o cualquiera de sus franquicias se pueda presentar a las elecciones".



Preguntado por las palabras del eurodiputado del PP y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para quien el comunicado de ETA "confirma la existencia de un proceso de negociación" entre ETA y el Gobierno, Rajoy ha destacado la trayectoria del ex dirigente popular, si bien insistió en que la postura popular es la que él mismo ha expuesto.



A preguntas de los periodistas sobre si ha recibido alguna llamada del Gobierno, ha señalado que no pero no ha formulado ninguna crítica.