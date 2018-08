Política

El 'sí' obtendría un respaldo del 62,4% en la consulta catalana del 1-O

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/07/2017

Pese a que los que rechazan la independencia superarían a los que la avalan (un 49,4 % frente a un 41,1 %), muchos reacios no irían a votar, por lo que ganaría el 'sí'.

Pese a que casi un 50 % de los catalanes es contrario a la independencia, una parte de ellos no iría a votar el 1-O, por lo que, según el sondeo que ha dado a conocer este viernes el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), ese día el 'sí' ganaría con el 62,4 %, mientras que el no obtendría un 37,6 %, siendo la participación del 67,5 %.

"El bloque del 'sí' está movilizado y dispuesto a votar 'sí' si le ponen una urna delante. El polo del 'no' está escindido. Una parte está dispuesta a votar si le ponen una urna delante y la otra está dispuesta a abstenerse", ha expuesto el director del ente, Jordi Argelaguet en rueda de prensa.

No obstante, la misma encuesta muestra que, a menos de tres meses del referéndum del 1 de octubre que ha anunciado del presidente Carles Puigdemont, un 49,4 % de catalanes rechaza la independencia de Cataluña, mientras que un 41,1 % la avala, un 7,8 % no lo sabe y un 1,7 % no contesta, pero, paradójicamente, el 'no' saldría derrotado, puesto que parte de los partidarios de esa opción no cree en la citada consulta y rechazaría ir a votar.

Según el histórico de resultados de esta encuesta, los partidarios de la independencia llegaron a su punto álgido en junio de 2016, cuando un 47,7 % querían un Estado catalán por el 42,4 % no lo quería, y desde entonces los partidarios del 'sí' se han ido desinflando paulatinamente hasta ahora.