Política

Entrevista en ETB

Ares: 'El ritmo lo marca ETA, y no Batasuna'

Redacción

16/09/2010

Rodolfo Ares también cree que "es verdad que en el mundo de Batasuna hay una intención de marcar posición y de atraer a ETA al final de la actividad terrorista, pero hasta ahora no lo han conseguido".

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha asegurado hoy que "es ETA quien marca el ritmo" y no la izquierda abertzale radical, según ha deducido del vídeo en el que ETA anunció que ha decidido no llevar a cabo "acciones armadas ofensivas".



En una entrevista en ETB, Ares ha expresado su desacuerdo con el presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien ayer consideró que es "la primera vez" que los representantes de la izquierda abertzale "toman el mando" y dicen "esto se ha acabado".



Según Ares, "a tenor del comunicado de ETA, parece que es ella misma" la que "con toda claridad" marca "el ritmo y las directrices", si bien ha añadido que "es verdad que en el mundo de Batasuna hay una intención de marcar posición y de atraer a ETA al final de la actividad terrorista, pero hasta ahora no lo han conseguido".



El consejero de Interior ha advertido de que el vídeo de ETA se refería a la ausencia de atentados, pero no dijo "nada" de abandonar otro tipo de actividades terroristas como reorganizarse o rearmarse, por lo que ha reiterado que resulta "insuficiente" para los demócratas.



Además, Ares ha descartado que los ajustes en la seguridad de las personas que llevan escolta en el País Vasco se hayan realizado debido a ese anuncio de ETA, sino que "no tienen nada que ver", ya que ese tipo de modificaciones se realizan con cierta frecuencia para adaptarlos a las nuevas situaciones personales de los protegidos.

Manifestación del sábado

Por otro lado, el consejero vasco de Interior ha asegurado que el Gobierno Vasco "acatará" la decisión de la Audiencia Nacional sobre la manifestación del sábado en Bilbao convocada por ''Adierazi EH''.

En una entrevista concedida a ETB, Ares ha señalado que el Gobierno Vasco adoptará los operativos "necesarios" según lo que establezca la Audiencia Nacional.

En este sentido, ha explicado que, si se celebra la marcha, velarán porque se desarrolle con "toda normalidad" y, si no se autoriza, tomarán las medidas "necesarias" para que no se pueda celebrar.