Entrevista en ETB

Basagoiti:'El proyecto que defiende EA con ETA-Batasuna va ir a paseo'

Redacción

16/09/2010

Antonio Basagoiti también ha dicho que la cárcel "le sienta bien a Otegi" y a Batasuna porque "les ha abierto los ojos" para entender que "no tienen posibilidades" de sacar adelante su proyecto.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que no han recibido ninguna invitación por parte de Eusko Alkartasuna para celebrar una reunión bilateral y ha añadido que su partido no tendría ningún problema para acudir a la cita, pero que primero tendrá que ver "en nombre de quién viene", para valorar si acude o no.



No obstante, ha aclarado que si el objetivo de la reunión es analizar el acuerdo suscrito entre EA y la izquierda abertzale el PP no tiene nada que decir. "El proyecto que defiende EA con ETA-Batasuna va a paseo. No tengo nada contra EA, pero están haciendo un flaco favor al final del terrorismo".



En una entrevista en ETB, Basagoiti ha dicho que "lo positivo" que personalmente ha deducido del último comunicado de ETA&' || 'nbsp; "es que se les puede derrotar y que estamos más cerca de la paz que antes", gracias a la política antiterrorista aplicada en los últimos años que han hecho que "haya una cierta crisis en ese mundo".



Preguntado por la hipotética posibilidad de que la izquierda abertzale consiga participar en las próximas elecciones y si en ese caso el pacto PSE-PP pudiera llegar a su fin, Basagoiti se ha mostrado convencido de que esa situación no se dará porque la izquierda abertzale "no va a estar en las elecciones". "El PSE sabe que si estamos aquí es para acabar con el terrorismo. Batasuna no va estar en las elecciones, por lo tanto, no peligra el pacto PSE-PP".

También ha hablado sobre los supuestos contactos entre la izquierda abertzale y los socialistas. "No me consta contactos entre el PSE y la izquierda abertzale. La lucha antiterrorista se basa en medias verdades y mentiras. Por eso me fijo en las actuaciones como la última operación policial", ha subrayado.

El presidente de los populares vascos ha insistido en que "no hay que tender la mano ni a ETA ni a Batasuna", que el camino a seguir es el de la vía policial y judicial y que la única decisión que tiene que tomar ETA es dejar la violencia y abandonar definitivamente las armas.

"El problema del terrorismo se acabará cuando vean que no tienen ninguna esperanza. Falta un poco en ese trayecto", ha destacado. También ha enviado un mensaje a la izquierda abertzale: "Se puede defender la independencia pero respetando al vecino, respetando las leyes".