Puigdemont apuesta por una 'transición corta' si gana el 'sí' el 1-O

27/08/2017

El presidente de la Generalitat ha señalado que la consulta se celebrará y que la "garantía básica" que acompañará la votación será la ley del referéndum.

Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, ha apostado por realizar "una transición corta, muy dialogada y muy negociada, pero corta" si el 'sí' a la independencia es la opción vencedora en el referéndum previsto para el domingo 1 de octubre.

En una entrevista de 'ElNacional.cat', ha abogado por avanzar rápidamente hacia la creación de un Estado catalán si vence el independentismo, "y si quedan aspectos que se tienen que ir trabajando con mucha calma, que se vayan trabajando en comisiones paritarias o tripartitas, con la UE, el Estado español y Catalunya".

Puigdemont ha insistido en que el 1-O se celebrará y que la "garantía básica" que acompañará la votación será la ley del referéndum, de la que ha indicado que el Parlament deberá aprobarla con el tiempo suficiente para permitir la convocatoria, de la que no ha detallado la fecha.

Sobre la actuación que pueda llevar a cabo el Estado para impedir la consulta, ha explicado que es una cuestión que le preocupa pero que no es su prioridad, y ha advertido al Gobierno español que "se tendrá que explicar muy bien" si intenta impedir la democracia.

Sin embargo, se ha abierto a paralizar el referéndum si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acepta negociar los términos del mismo: "Si el presidente Rajoy tiene interés en hablar, las puertas están abiertas, y si tengo que ir a Madrid, voy a Madrid, pero esto en estos momentos no creo que figure en ninguna mesa".

Preguntado por la hipótesis de que gane el 'sí' pero que la participación no supere el 50%, ha respondido que la proclamación o no de la independencia dependerá de las circunstancias y que se tendrá que tener en cuenta si ha habido "un escenario de rotura de la normalidad", una situación que podría darse, ha relatado, si él es detenido o inhabilitado.

No obstante, ha considerado que "de aquí a octubre no hay espacio para la inhabilitación" ya que aunque la reforma del Tribunal Constitucional (TC) prevé que ese órgano pueda suspender a cargos públicos, el Estatut fija los supuestos de inhabilitación del presidente de la Generalitat y el TC no figura entre ellos.

Rajoy insta a olvidar sus planes

Por su parte, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno español, ha instado a Puigdemont a olvidar sus planes y le ha advertido de que si no lo hace, no debe caber "ninguna duda" de que el Ejecutivo actuará en defensa de la soberanía nacional.

"Lo que debería suceder es que algunas polémicas rancias que nada aportan a la convivencia pasaran al olvido", ha señalado Rajoy.

En concreto, ha explicado que a él y a la inmensa mayoría de los ciudadanos les gustaría que "algunos responsables políticos (en referencia a Puigdemont) renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad".

"Creo que eso es lo último que quiere también en estos momentos la mayoría de la sociedad catalana", ha precisado.