Atentados en Cataluña

Trapero cree que la información que afecta a Calaluña no fluye desde Madrid

agencias

28/08/2017

Por su parte, el ministro de Interior del Gobierno español Juan Ignacio Zoido reconoce sobre los atentados que 'ha podido faltar algún control'.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicado que la policía catalana no sale "bien librada" en el reparto de la información de organismos de seguridad europeos por parte de la Policía Nacional: "La información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí, no fluye".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Trapero ha lamentado que los Mossos d'Esquadra apenas sabían nada del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, supuesto cerebro de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), según un comunicado de la emisora. "Del imán de Ripoll sabíamos muy poco, por no decir prácticamente nada. Sabíamos el nombre de pila", ha lamentado el mayor, que ha asegurado que si los Mossos d'Esquadra hubiesen tenido esta información, la habrían trabajado.

En este sentido, Trapero ha detallado que la información policial procedente de otros países, como del ámbito europeo, llega "por una ventanilla controlada por el Cuerpo Nacional de Policía, que la reparte". El mayor también ha advertido de que los Mossos d'Esquadra no tienen actualmente conocimiento de ninguna investigación del Ministerio de Interior sobre los imanes en Cataluña.

En la entrevista, Trapero también ha desmentido que la Guardia Civil les pidiera intervenir en Alcanar (Tarragona) tras la explosión de la casa en la que la célula preparaba los explosivos para cometer un atentado de gran envergadura en Barcelona.

Els presumptes terroristes d Barcelona i Cambrils no shan radicalitzat ni captat a ls mesquites.No criminalitzem els llocs d culte #Trapero ? Mossos (@mossos) 28 de agosto de 2017

El mayor de los Mossos d'Esquadra ha insistido en que la mezquita de Ripoll no es un "entorno conflictivo" y ha apuntado que los terroristas optaron por la estrategia de intentar pasar desapercibidos simulando su plena integración en la sociedad, para ocultar su radicalismo.

"Los terroristas han engañado a todo el mundo, a la familia y a los amigos. A la policía también. Su comportamiento es como de una secta", ha indicado el mayor, que ha anunciado que, tras este atentado, los Mossos impulsarán reformas en sus mecanismos de detección de riesgo de la amenaza terrorista para tratar de localizar a sospechosos que optan por simular su plena integración.

Abbouyaaqoub no contó con apoyo

El presunto autor del atropello de La Rambla de Barcelona, Younes Abbouyaaqoub, entró en una masía durante los cuatro días que estuvo huido y su periplo lo hizo a pie caminando de noche, según ha indicado en la entrevista Trapero.

Trapero ha explicado que Abouyaaqoub intentó robarle el coche a una mujer y "se coló" en una casa, pero en principio no contó con ningún apoyo externo.

Zoido: ?Ha podido faltar algún control?

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apostado por mejorar los protocolos y adaptarse a las nuevas formas de actuación del yihadismo en España. También se ha mostrado partidario de revisar el control sobre sustancias que permiten fabricar explosivos, como supuestamente pudo hacer esta célula terrorista.

"Esos controles existen. Ha podido faltar a lo mejor algún control y hay que ver cómo evitar que vuelva a suceder. Es lamentable que se haya unido varios factores que han dado lugar a esta circunstancia", ha dicho el ministro.

En una entrevista en la Cadena COPE recogidas por Europa Press, Zoido ha asegurado que "no había rasgo de radicalización" en el imán de Ripoll al que se considera cerebro de la célula yihadista responsable de los atentados en Cataluña, cuyas características apuntan que es necesario adaptar los protocolos de investigación y actuación.

"El modus operandi ha cambiado", ha sentenciado el ministro en una entrevista en la Cadena COPE recogidas por Europa Press. Zoido ha explicado que ha sido un atentado diferente porque se trataba de una célula formada por gente muy joven, sin "ostentación" de estar radicalizados y que cambiaron sus planes al torcerse sus intenciones iniciales de un gran atentado en un monumento, por la explosión en la casa de Alcanar donde preparaban bombas.