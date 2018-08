Política

Reacciones al nuevo comunicado

Ares tilda de 'insuficiente' el comunicado y niega contactos con ETA

Redacción

19/09/2010

Fuentes cercanas al Gobierno español, por su parte, indicaron ayer que el Ejecutivo no quiere más comunicados, sino que ETA abandone definitivamente las armas.

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha dicho hoy que el comunicado de ETA "es absolutamente insuficiente" y ha pedido a los partidos "unidad, prudencia, responsabilidad, firmeza democrática y la máxima exigencia hacia ETA para que abandone la actividad terrorista".

En una entrevista en la SER, Ares ha negado que exista "ningún contacto, ni toma de temperatura ni línea abierta" entre el Gobierno y ETA para chequear las verdaderas intenciones de la banda.

En relación con el último comunicado de ETA, ha opinado que "no aporta nada" y que las fuerzas políticas "no deberían dejarse enredar" con "la estrategia que ha diseñado ETA, con comunicados que no dicen nada nuevo".

El Gobierno Español solo quiere al abandono definitivo



El Gobierno de España advierte a la banda terrorista ETA de que lo único que tiene que hacer es abandonar su actividad armada y extinguirse. Así se expresaron fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press al conocer el nuevo comunicado emitido por ETA.



Las fuentes consultadas explicaron que el Gobierno ni siquiera aprecia este nuevo comunicado de la banda terrorista ETA. "Este no es el momento de los comunicados, ya que ningún comunicado servirá para nada", han asegurado. En este sentido, precisaron que lo único que tiene que hacer la organización terrorista es "abandonar su actividad armada y extinguirse".