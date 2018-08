Política

PROCESO SOBERANISTA

ELA y LAB proponen un proceso soberanista 'unilateral y social'

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/09/2017

Los dos sindicatos plantean impulsar ese proceso desde la alianza con la izquierda soberanista.

Los sindicatos ELA y LAB han propuesto hoy la puesta en marcha de un proceso soberanista "unilateral y social" en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Ambos plantean impulsar ese proceso desde la alianza con la izquierda soberanista, dado que consideran que el PNV y el Gobierno Vasco muestran nula voluntad en hacerlo.

Los secretarios generales de ELA y LAB, Adolfo 'Txiki' Muñoz y Garbiñe Aranburu, respectivamente, han presentado en una rueda de prensa, en Bilbao, un documento elaborado conjuntamente por ambos sindicatos en el que defienden la necesidad de un "nuevo estatus político con plenas competencias legislativas en el ámbito sociolaboral y socioeconómico".

El secretario general de ELA ha defendido la puesta en marcha de un "proceso soberanista" y ha estimado que se trata de "un camino que se tiene que recorrer desde la izquierda con alianzas que lo hagan posible". Para este objetivo, ha considerado que "hay que construir una dialéctica entre izquierda política y movimiento sindical que hoy no existe".

Para el dirigente de ELA, "la derecha vasca (aludiendo al PNV y PSE-EE) no quiere abrir un proceso soberanista. No quieren confrontar con el Estado porque están tremendamente cómodos en esa situación". "No solo no quieren, sino que combaten" un "marco vasco de relaciones laborales y protección social", ha añadido. "Las políticas de empleo de los Gobiernos Vasco y navarro son las que el PP hace y decide en España", ha criticado.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha insistido en que "el PNV está mostrando nula voluntad para impulsar un proceso soberanista en Euskadi" porque le resulta "más fácil seguir haciendo este tipo de políticas económicas en el actual marco jurídico político". Aranburu, que ha expresado la "solidaridad y apoyo al referéndum del 1 de octubre" en Cataluña, ha subrayado que el proceso catalán ha dejado en evidencia que "no hay bilateralidad posible con el Gobierno del PP".

En su documento, ELA y LAB consideran que "el futuro marco jurídico no puede basarse en un neoestatutismo en el que el Estado español tiene siempre la última palabra". Califican de "engaño" hacer creer a la sociedad que es posible una relación "bilateral" con el Estado español -como la que defiende el PNV-, dado que "la realidad es que la única soberanía existente es la española, dentro del marco neoliberal de la Unión Europea".