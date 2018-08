Política

Referéndum en Cataluña

La Mesa del Parlament admite a trámite la Ley del Referéndum

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/09/2017

La Mesa ha aceptado la petición de JxSí y la CUP con cinco votos a favor y dos en contra.

La Mesa del Parlament ha admitido hoy a trámite la Ley del Referéndum con cinco votos a favor (JxSí y CSQEP) y dos en contra (Ciutadans y el PSC), tal y como lo habían solicitado JxSí y la CUP.

En una reunión extraordinaria celebrada antes del inicio del pleno del Parlament, la Mesa ha dado así luz verde a la tramitación de la proposición de Ley del Referéndum que podría ser aprobada hoy.

La Ley del Referéndum fue registrada el 31 de julio, pero no se había tramitado aunque la Mesa se había reunido cuatro veces.

Tras la admisión a tramite de la Ley del Referéndum, en el pleno de hoy, que ha arrancado sobre las 10:15 horas, ya se ha pedido modificar el orden del día —lo ha solicitado JxSí— para incluir la norma con que quieren convocar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre.

JxSí y la CUP piden a la Mesa del Parlament que tramite la ley del referéndum

JxSí y la CUP han registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament para que admitiera a trámite la Ley del Referéndum durante la reunión que ha comenzado a las 09:00 horas de este miércoles, para que se pueda debatir y aprobar en el pleno de hoy.

Fuentes de JxSí han explicado que normalmente es un "automatismo" que la Mesa tramite las leyes que presentan los grupos, pero se lo han pedido formalmente porque el órgano rector de la Cámara ha evitado tramitar la ley en sus últimas cuatro reuniones.

JxSí ha explicado que también han registrado esta petición para que quede claro que son los diputados soberanistas de JxSí y la CUP —71 escaños— los que asumen "la responsabilidad política" de tramitar la ley, y no los miembros de la Mesa.

La solicitud solo hace referencia a la Ley del Referéndum y no a la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Fuentes parlamentarias de Junts pel Sí han explicado que si bien en esta solicitud no aparece la ley de "desconexión" con el Estado español, las mismas fuentes aseguran que ello "no descarta" que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el próximo viernes, 8 de septiembre: "paso a paso", señalan.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya advirtió en agosto de que actuaría contra la ley cuando la Mesa la admitiera a trámite, sin esperar a que la aprobara el pleno de la Cámara catalana como ha solido hacer hasta ahora el Ejecutivo español.

Tras la admisión a tramite de la Ley del Referéndum, lo más previsible es que JxSí y la CUP pongan en marcha todos los mecanismos para aprobarla en las próximas horas, y no esperen ni al jueves ni al pleno extraordinario del viernes.

El secretario general de Parlament dio orden de no publicar la ley

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, dio esta mañana órdenes a los servicios de la Cámara de no publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) la proposición de ley del referéndum, que luego sí ha sido publicada con el aval de Junts pel Sí (JxSí).

Así lo han explicado diversas fuentes de la oposición. En una reunión posterior de la Mesa para analizar las peticiones de la oposición para reconsiderar la admisión a trámite de la ley, según fuentes presentes en la sesión, Xavier Muro ha explicado que él había dado instrucciones a los funcionarios de la Cámara de no publicar esa proposición de ley en el BOPC.

Ante la negativa de Muro de dar instrucciones para su publicación, según las fuentes consultadas, la gestión la han hecho los cuatro miembros de Junts pel Sí en la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, además de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.