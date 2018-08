Política

Pleno de Política General

EA: 'No dialogar con ETA es ponerse en contra de la historia'

Redacción

23/09/2010

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha afirmado que "Euskadi necesita un nuevo modelo fiscal que garantice servicios públicos sostenibles y de calidad".

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha declarado que "en la política vasca están cambiando las cosas de raíz" y que "es hora de dejar los intereses y cálculos partidistas". Asimismo, Agirrezabala ha dicho que "ETA ha dado un paso, suficiente o no, pero en la dirección adecuada".

Por ello, ha pedido al lehendakari que "hablen con ETA utilizando mediadores internacionales o no, para ver si hay voluntad de dejar las armas". Y ha añadido que "decir que no al diálogo es ponerse en contra de la historia y negar la solución"

Asimismo, Agirrezabala ha recriminado a Patxi López que "presume de su acción de gobierno, pero ha sido incapaz de cumplir su calendario". El parlamentario de Eusko Alkartasuna ha recordado al lehendakari que "solo ha presentado cinco de los quince proyectos que debería haber presentado en los dieciséis meses de mandato" y ha añadido que "Euskadi no ha salido de la crisis y el Gobierno Vasco no es capaz de hacer frente a la crisis, porque no tiene iniciativas".

En cuanto a la transferencia de políticas de empleo, el parlamentario ha dicho que "es un derecho que el Estatuto reconoce a la sociedad vasca y los derechos no se negocias, ni se regatean, porque devalúan el Estatuto". Por ello, ha declarado que López "ha dejado claro que su prioridad es defender los intereses de España y lo que la sociedad vasca quiere un lehendakari que defienda sus intereses, no un delegado del Gobierno español".

Asimismo, Agirrezabala ha afirmado que "Euskadi necesita un nuevo modelo fiscal que garantice servicios públicos sostenibles y de calidad" y, de ese modo, "conseguir un pacto político que garantice el Estado de Bienestar". Sin embargo, el parlamentario ha dicho que para ello "el lehendakari debe liderar" y le ha pedido "hechos no palabras".

Agirrezabala ha apostado también por "acordar cómo llegar a conseguir la paz y la normalización lingüística".



Respuesta del lehendakari



El lehendakari, Patxi López, ha reprochado al representante de EA haber dicho que "todo va mal, porque no ha aportado un sólo dato". Además, ha dicho que "este Parlamento puede ser el más legitimo de la historia, porque todas las opciones políticas están representadas".

López ha subrayado que "los que no están representados en la Cámara son los que asesinan o amparan los asesinatos de ETA". Por otro lado, el lehendakari ha negado que se haya abierto una nueva etapa política porque "la extorsión y el seguimiento de posibles objetivos continúan". "El último comunicado de ETA nos ha frustrado a todos, incluso a la izquierda abertzale", ha repetido.