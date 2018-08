Puigdemont publica un listado con los colegios electorales del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido hoy a través de Twitter un enlace en el que los ciudadanos pueden consultar en qué colegio electoral podrán votar en el referéndum del 1 de octubre.

De esta forma, y un día después de la operación de la Guardia Civil se saldó con 14 detenidos, el Govern pone en marcha una web que desvela el listado de locales de votación que tiene previsto abrir el 1-O.

Desde su cuenta personal en Twitter, Puigdemont ha anunciado el dominio recién abierto y ha invitado a la ciudadanía a consultar su local de votación: "¿Dónde se podrá votar el próximo día 1 de octubre? En esta web encontrarás el lugar donde te corresponde: onvotar.garantiespelreferendum.com".

El enlace dirige a una web del 'Referéndum 2017', una de cuyas pestañas es 'Dónde votar', donde el usuario debe introducir su número de DNI, fecha de nacimiento y código postal para averiguar qué colegio electoral le ha sido asignado de cara al 1-O.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv