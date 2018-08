Política

Delito contra el orden público

¿Qué es la sedición y qué consecuencias tiene?

i.g. | eitb.eus

04/10/2017

El delito de sedición se aplica a quien "se alce pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes, autoridad, cuerpo oficial o funcionario".

La sedición es un delito que sanciona a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Miguel Ángel Carballo, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, firmó la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional la pasada semana, tras las protestas ocurridas en Cataluña durante la operación policial para evitar el referéndum del 1-0.

Según recoge el artículo 545 del Código Penal, "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de 10 a 15 años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

Carmen Lamela, juez de la AN, ha citado como investigados al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y a una intendente de la policía catalana.

Al ser personas constituidas en autoridad, podrían enfrentarse a penas de entre 10 y 15 años, según el Código Penal, además de la inhabilitación total.

No obstante, el ordenamiento jurídico dice que en el caso de que la sedición no haya llegado a "entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la Ley señale penas graves", los jueces podrán rebajar en uno o dos grados las penas.