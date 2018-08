Política

Cataluña

Joseba Egibar: 'No somos intermediarios en Cataluña, somos parte'

Agencias | Redacción

07/10/2017

En Radio Euskadi, representantes de los partidos vascos en el Parlamento han analizado la situación tras el referéndum de Cataluña.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado este sábado que el PNV no es en el conflicto de Cataluña 'cascos azules'; 'no somos intermediarios, somos parte, porque sabemos lo que piensa y ha decidido la mayoría de Cataluña', ha asegurado. En la tertulia 'Parlamento en las Ondas' de Radio Euskadi, Egibar se ha pronunciado así en la misma semana en la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha ofrecido por carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para propiciar una mediación europea en Cataluña. Hoy, Egibar ha matizado que aunque Urkullu, 'mantiene abierta su disposición a la mediación', en el PNV 'no somos intermediarios, somos parte, porque sabemos lo que piensa y ha decidido la mayoría de Cataluña. Hemos confirmado nuestro respeto a lo que las instituciones catalanes decidan'. Respecto a lo que puede pasar el martes en la sesión del Parlament, Egibar ha opinado que 'habrá declaración de independencia y una confirmación de disposición a negociar los ajustes que esa declaración requiere.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova también ha opinado que el martes 'habrá declaración de independencia y a partir de entonces se abrirá un proceso de diálogo entre la República catalana y el Reino de España. Habrá diálogo entre dos sujetos que se van a tratar de igual a igual'.

El representante de Elkarrekin Podemos Lander Martínez ha opinado que el martes habrá una declaración de independencia, 'y esperamos que haya sensatez como para que sea el principio de un proceso de negociación, porque hasta ahora el Gobierno ha negado un conflicto político evidente'. Ha denunciado el Gobierno del PP 'además de represor, utiliza tácticas casi de guerra y está muy confundido con los pasos a dar'.

José Antonio Pastor (PSE-EE) ha señalado que habrá declaración 'pero no con el formato más contundente, lo inteligente es que dejar un espacio para el diálogo'.

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha sido el único que ha opinado que el martes no habrá declaración de independencia, 'porque no puede haberla; lo han dicho los tribunales, así que espero que no la haya'. Barrio ha reconocido que hay un problema político con Cataluña, pero ha precisado que los problemas políticos 'no se abordan incumpliendo las leyes'. Ha recordado que este viernes el portavoz del Gobierno español instaba a la Generalitat a 'volver a la legalidad para volver a la vía del diálogo'. 'Primero hay que volver a la senda de la ley. La Generalitat tiene que rectificar a día de hoy, ya que todo esto se está construyendo sobre fundamentos de ilegalidad', ha agregado.