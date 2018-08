Política

Políticas activas de empleo

Un balance negativo no parará la transferencia, según el lehendakari

Redacción

01/10/2010

Para conocer el resultado del balance hay que saber cuáles han sido las bonificaciones de las que los empresarios vascos se han beneficiados, dato que aportará la Seguridad Social.

El lehendakari, Patxi López, ha reconocido que el balance de las políticas activas de empleo podría salir "negativo" para Euskadi, aunque ha precisado que eso "no parará" el traspaso de la competencia.

"Todavía hay que conocer muchos números, porque tenemos que saber cuál es la realidad de las bonificaciones de las que los empresarios vascos se han beneficiado o conocer cuál es la tesorería que nos marca", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que el dato lo dará la Tesorería General de la Seguridad Social, "el certificado de cuáles son esas bonificaciones". "Y nosotros, vía Cupo, tendremos que poner el 6,24 de lo que significa. ¿Podría salir negativo par el País Vasco? podría ser, pero haremos la valoración cuando sea así", ha señalado.

No obstante, ha manifestado su deseo de tener, "cuanto antes", la transferencia y empezar a funcionar con ella, sobre todo, "las herramientas que te da esa transferencia". "Eso es un añadido que no puede paralizar absolutamente nada, eso no puede paralizar Lanbide, las políticas de formación, empleabilidad, de pasar de las políticas sociales pasivas a las activas, que es lo que pretendemos", ha precisado.

En este sentido, ha aseverado que el Gobierno Vasco quiere "los instrumentos" para destinarlos a "esos recursos", y ha asegurado que la transferencia no se paralizará.