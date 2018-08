Política

Ares: 'ETA no ha cambiado, pero tiene una relación tensa con Batasuna'

Redacción

01/10/2010

Por otra parte, el consejero de Interior ha afirmado que su Departamento "no ve ningún impedimento" en que se celebre la manifestación de este sábado, a la que también se ha adherido el PNV.

El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, ha considerado que "ETA no ha cambiado en nada", a pesar de sus últimas comunicaciones, y que "la única novedad" que ha apreciado es "la situación de tensión y el conflicto" evidenciado entre la organización terrorista y la izquierda abertzale.

En una conferencia ofrecida en Bilbao, Ares ha dicho a la izquierda abertzale ilegalizada que "no basta con dar pasitos" sino que debe "dar el paso" para conseguir, o bien "que ETA lo deje, y no parece" que no lo vaya a lograr, o bien para "independizarse de ETA", si aspira a incorporarse a las instituciones.

Asimismo, el consejero ha advertido a EA de que "sería muy grave" que "se convirtiera en ''caballo de Troya'' que pudiera llevar a los radicales abertzales a la política sin hacer sus deberes", dentro de esa unión con Batasuna para conformar un polo soberanista.

Ares ha indicado que su Departamento "no ve ningún impedimento en que se celebre" la manifestación que se desarrollará el sábado en Bilbao, pero ha recordado al PNV, que hoy ha anunciado que estará representado en la marcha por una delegación, que la convocatoria "se anunció con el objetivo de reforzar el polo soberanista" y que "la función" de éste es, según dijeron sus promotores, "sustituir al PNV".