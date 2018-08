Política

Navarra

La Ley de Policías no sale adelante en el Parlamento navarro

Agencias | Redacción

19/10/2017

El proyecto de ley foral ha sido devuelto al Gobierno Foral al sumarse al rechazo de la oposición el de dos de sus socios, Podemos e I-E. Beaumont ha asegurado que no va a dimitir.

El proyecto de ley foral de las Policías de Navarra ha sido devuelto al Gobierno Foral al sumarse al rechazo de la oposición el de dos de sus socios, Podemos e I-E, que han pedido su retirada al no contar con el apoyo de la mayoría sindical.

Cuatro enmiendas a la totalidad se han presentado a este proyecto, tres de la oposición y una de Podemos e I-E, que han sido debatidas en el pleno del Parlamento, donde la primera, la del PSN, ha sido aprobada con el voto a favor de UPN, PSN, PPN e I-E, la abstención de Podemos y el voto en contra de Geroa Bai y EH Bildu, por lo que no se han votado el resto.

El proyecto ha sido defendido por la consejera de Interior, María José Beaumont, quien ha afirmado que se les puede "acusar de no haber llegado a acuerdos, pero no de no haber negociado", ni de haber tratado de presentar "la mejor ley de Policías posible".

Además, Beaumont ha asegurado que no va a dimitir. "Tengo absolutamente claro que no voy a dimitir salvo que se dé la pérdida de confianza de quien me propuso que fue EH Bildu y de quien me designó que fue Uxue Barkos", ha aseverado.

Concentración de miembros de los cuerpos policiales ante el Parlamento de Navarra. Foto: EFE

Concentración frente al Parlamento

Por otro lado, policías de Navarra, convocados por los sindicatos CCOO, ELA y UGT, se han concentrado frente al Parlamento Foral para pedir la retirada de la Ley de Policías.

Minutos antes de que comenzara la sesión los policías han empezado a congregarse frente a la Cámara para mostrar su rechazo.

Allí han exhibido pancartas en las que se leía "Policías en Navarra contra el recorte de Interior", "Proyecto Beaumont kanpora" o "¿Crees en los cuentos? No a la ley Beaumont" y han coreado consignas en favor de la dimisión de la consejera de Interior.

