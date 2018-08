Política

Independencia de Cataluña

Asilo político o frenar la euroorden: así será la estrategia de Puigdemont

EITB.EUS

30/10/2017

El motivo de su viaje a Bruselas sería obstaculizar una posible extradición y obligar a la justicia belga a analizar el fondo del caso.

El president Carles Puigdemont y cinco consellers del Govern destituidos por el Gobierno de Mariano Rajoy se encuentran en Bruselas, donde este martes tienen previsto ofrecer una rueda de prensa, según han informado varios medios catalanes.

Los consellers cesados que han viajado con el president serían la titular de Gobernación, Meritxell Borras; el de Salud, Antoni Comin; el de Interior, Joaquim Forn; la de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa; y la titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.

El motivo del viaje no ha sido aclarado, pero varios medios aseguran que Puigdemont y los cinco miembros de su gobierno podrían solicitar asilo político.

El secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, sugirió en su cuenta de Twitter que Puigdemont puede solicitar asilo político en Bélgica, opción que después fue rechazada por el primer ministro belga, Charles Michel.

El asilo político es la protección que te ofrece otro estado para no ser extraditado de un país a otro que te requiere o que te persigue para ser juzgado por cometer presuntamente delitos políticos.

El asilo político puede concederse dentro del territorio de un estado o en una sede diplomática, como una embajada, independientemente de en qué país esté ubicada ésta. En el primer caso se denomina asilo territorial, mientras que en el segundo recibe el nombre de asilo diplomático.

Sin embargo, otras fuentes apuntan que Puigdemont no pedirá el asilo político y que el viaje a Bruselas es consecuencia de una estrategia de los servicios jurídicos del Govern, ya que el delito de rebelión no existe en lista de doble incriminación de la Unión Europea y, por lo tanto, el president y sus consellers no podrían ser extraditados de manera inmediata.

En una entrevista en ETB, la periodista Elisa Beni ha explicado que el objetivo sería obligar a la Audiencia Nacional a cursar una orden europea de detención y que la justicia belga tenga que analizar el fondo de la cuestión: deberá aclarar si el delito de rebelión existe en el Código Penal de Bélgica y si hay indicios para acusar a Puigdemont y a sus consellers de haber cometido tal delito.

El abogado de Puigdemont

Entretanto, Puigdemont cuenta ya con un abogado en Bélgica. Se trata de Paul Bekaert, un letrado especialista en la defensa de los Derechos Humanos y órdenes de detención europeas y de extradición.

Bekaert ha confirmado que se ha reunido con Puigdemont sobre las 15:00 horas de este lunes, pero ha apelado al secreto profesional para no revelar detalles de la conversación que han mantenido.

Preguntado por si Puigdemont sopesa solicitar asilo político en Bélgica, su abogado en el país ha avisado de que "por ahora no hay nada decidido" y que este martes se conocerán más detalles cuando el propio Puigdemont haga una declaración.

Hasta el momento, se desconoce el lugar y la hora en que tendrá lugar la comparecencia de Puigdemont.

Bekaert también es conocido por haber solicitado en varias ocasiones el asilo político para ciudadanos vascos relacionados con ETA.