El PSE no descarta dejar Eudel si Bildarratz 'no cambia de actitud'

Redacción

08/10/2010

Alcaldes de Barakaldo, Irun, Ermua, Basauri e Iruña de Oca/Iruña Oka han denunciado que el presidente de la institución actúa de "de forma partidista".

Los representantes del PSE-EE en Eudel "no descartan" abandonar la Asociación de Municipios Vascos si su presidente, Jokin Bildarratz (PNV) "no cambia de actitud", deja de actuar "de forma partidista" y "vuelve al consenso".

Así lo han anunciado hoy en una rueda de prensa celebrada en Bilbao los alcaldes socialistas en la Ejecutiva de Eudel: Tontxu Rodríguez (primer edil de Barakaldo y vicepresidente primero de la asociación), José Antonio Santano (Irun), Carlos Totorika (Ermua), Loly de Juan (Basauri) y José Javier Martínez (Iruña de Oca/Iruña Oka).

El 1 de octubre Bildarratz expresó sus dudas, en rueda de prensa, de la voluntad del Gobierno Vasco para aprobar la Ley Municipal, anunció su intención de iniciar una ronda de partidos para recabar su posición respecto de esta ley y aseguró que iba a informar a todos los concejales y alcaldes de los pasos que iría dando y de las respuestas que recibía de cada partido.

En una misiva enviada a los alcaldes y concejales, el presidente de Eudel "marca una estrategia política y hace unas reflexiones que no han sido consensuadas" en la asociación, con lo que "rompe con la trayectoria de pluralidad" de la institución, ha denunciado Santano.

Rodríguez ha denunciado el "uso partidista" que Bildarratz hace de Eudel y ha señalado que "si no se cambia esa actitud y esa forma de actuar, los socialistas reflexionaremos sobre nuestra presencia o no en la Ejecutiva de Eudel, no descartando en ningún momento salirnos de la asociación".