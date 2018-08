Junqueras y los ocho consellers cesados pasan su primera noche en prisión

El vicepresidente cesado Oriol Junqueras y los ocho consellers cesados han pasado su primera noche en prisión, tras ordenar ayer la juez Carmen Lamela su encarcelamiento sin fianza por los delitos de rebelión, secesión y malversación en un duro auto.

Los siete conselllers cesados (Junqueras, Turull, Rull, Forn, Romeva, Mundó y Vila) ingresaron anoche en la cárcel de Estremera, mientras que las dos consellers cesadas (Meritxell Borrás y Dolors Bassa) lo han hecho en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco, ambas en Madrid.

Santi Vila quedará en libertad este viernes tras haber abonado esta mañana la fianza de 50.000 euros impuesta por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Entretanto, Lamela estudiará este viernes si dicta orden de detención y entrega para el president Carles Puigdemont y los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bruselas, en tanto que ese mismo tribunal decide si mantiene en prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La vista de apelación tendrá lugar a puerta cerrada en la sección segunda de la Sala de lo Penal. La Fiscalía se opone a dejarlos en libertad por "riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas".

El abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, ha dicho esta noche que la justicia española ha emitido una orden de arresto europea contra su cliente y los cuatro consellers cesados. Bekaert ha afirmado a la televisión belga VRT que Puigdemont considera que "el clima no es bueno en la actualidad para testificar y es mejor tomar distancia". Ha agregado que, sin embargo, el presidente estaría dispuesto a trabajar con los tribunales españoles o belgas.

La Fiscalía federal belga ha afirmado que está a la expectativa y que "aplicará la ley" si las autoridades judiciales españolas emiten una euroorden.

Junqueras critica al PSC/PSOE y pide "unidad acción" a partidos y entidades

El diario ARA publica este viernes un artículo de opinión de Junqueras titulado a "trabajar para ganar la libertad" en el que el vicepresident cesado critica la "absoluta complicidad" del PSOE/PSC para con el PP en la aplicación del 155. "Sin el PSC, entregado en cuerpo y alma al PP, ninguno de nosotros sería hoy en prisión", denuncia.

Además, realiza un llamamiento a los partidos y entidades para que dediquen todas sus energías "a defender la democracia, a organizar una defensa de los derechos civiles y políticos, a trabajar para ganar la libertad, a seguir trabajando para que se respeten los derechos civiles y políticos de todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña".

Convocatoria de huelga general para el 8N



Varios manifestantes han cortado esta mañana la Gran Vía de Barcelona así como la A-2 y en otras carreteras secundarias de Cataluña. Las manifestaciones han sido convocadas entre otros por Arran (juventudes de la CUP) para pedir la excarcelación de los miembros del Govern cesados así como de los presidentes de ANC y Òmnium Cultural.

Además, una manifestación convocada por el Comité de Defensa de la República (CDR) de Sant Cugat (Barcelona) ha interrumpido la circulación de trenes de la línea Barcelona-Vallès de FGC a su paso por el municipio.

