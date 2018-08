Forcadell sale de prisión tras pagar su fianza de 150.000 euros

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha abandonado a primera hora de la tarde la prisión de Alcalá Meco (Madrid) tras pagar la fianza de 150.000 euros que le impuso anoche el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Forcadell ha salido del centro penitenciario en un Audi plateado en el que le acompañaban otras dos personas además del conductor, seguido de otro vehículo de escolta. No ha efectuado declaraciones al abandonar la cárcel.

La presidenta del Parlament llegó ayer a Alcalá Meco sobre las once y media de la noche en un turismo de color gris escoltado por un furgón de la Guardia Civil y ha permanecido, de esta manera, casi quince horas en la cárcel donde aún permanecen las conselleras cesadas Dolors Bassa y Meritxell Borràs.

Según consta en el auto en el que el magistrado Pablo Llarena ordena la libertad provisional de Forcadell, ha sido el tesorero de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) quien hoy ha constituido la fianza, después de que ayer esta plataforma independentista anunciase que su "caja de resistencia" cubriría las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament investigados por el Supremo por rebelión, sedición y malversación.

La ANC, que fue dirigida por Forcadell, ha hecho un llamamiento a ingresar fondos en la "caja de solidaridad", promovida junto a Òmnium Cultural, para hacer frente a lo que considera "agresiones del Estado". Una vez ha salido de la cárcel, y por orden del juez, Forcadell deberá comparecer semanalmente en sede judicial y no podrá salir de España.

Llarena también le ordena que comparezca en el Supremo siempre que sea llamada y le advierte de que, si incumple esas medidas, irá a prisión.

'Volvemos con la conciencia tranquila'

Forcadell ha escrito unos mensajes en su cuenta de Twitter después de abandonar la prisión. "Volvemos a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional", ha escrito Forcadell.

La presidenta de la Cámara ha dedicado también unas palabras a los consellers en prisión preventiva: "No os olvidamos, os queremos libres, os queremos en casa, os queremos con vuestras familias, estamos con vosotros".

Als qui encara esteu privats de llibertat. No us oblidem, us volem lliures, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies. Estem amb vosaltres.