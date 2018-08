Política

Día de la memoria

Los jóvenes piden a los mayores 'superar el miedo y hablar de la violencia'

Agencias | Redacción

10/11/2017

El instituto Gogora ha conmemorado el Día de la Memoria con un acto en su sede de Bilbao, en el que el protagonismo ha recaído en un grupo de 21 jóvenes.

Los jóvenes que han participado en el programa de encuentro con víctimas del terrorismo han pedido hoy a los mayores que superen el miedo y hablen de la violencia vivida en Euskal Herria.

El instituto Gogora ha conmemorado hoy el Día de la Memoria con un acto en su sede de Bilbao presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el que el protagonismo ha recaído en un grupo de 21 jóvenes que participaron hace varios cursos en los encuentros con víctimas realizados en centros escolares.

Los jóvenes han coincido en señalar que la violencia terrorista es un "tema tabú" del que "nadie habla en ningún lado" en Euskadi, "incluso ahora cuando ha terminado hace años la etapa dura". "Todavía no hay una mentalidad 'renovada' y hay miedo hablar", han dicho.

Para estos jóvenes, que prácticamente no vivieron el terrorismo, "si no se habla, no sabremos nada ni aprenderemos nada para no repetirlo", por lo que han reclamado a los mayores que "hay que contarlo todo" y que no pueden tener a los jóvenes aislados en una burbuja porque todavía hoy "siguen pasando cosas" aunque no haya terrorismo en Euskadi.

"Hay que sacarlo fuera", han reclamado los jóvenes, varios de los cuales han demostrado su admiración por la capacidad de las víctimas para perdonar el asesinato de sus familiares.

“Memoria crítica”

En el acto, el lehendakari ha defendido una "memoria crítica para recordar y reconocer a las víctimas" para que lo ocurrido "no se repita nunca más".

Al acto de Gogora han asistido representantes de todos los partidos salvo el PP, varios miembros del Gobierno Vasco, los líderes del PNV y el PSE-EE, Andoni Ortuzar e Idoia Mendia, respectivamente; la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, y el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, entre otros.