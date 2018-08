Política

Prieto admite que hay más personas que plantean renunciar a la escolta

13/10/2010

El secretario general del PSE-EE en Álava ha dicho que respeta aunque no comparte la decisión de Urchegi porque la seguridad "no es un problema individual" sino "colectivo, de toda la sociedad".

El secretario general del PSE-EE en Álava, Txarli Prieto, ha admitido la existencia de otras personas que, al igual que el ex secretario general de Adegi, José María Ruiz Urchegui, "se están planteando" renunciar a la escolta por "cansancio", una determinación que dicho no compartir.

En una entrevista concedida al programa "Egunon Euskadi" de ETB-2, Prieto ha afirmado que el anuncio del ex dirigente de la patronal guipuzcoana es "una decisión personal" que respeta aunque "lógicamente" no comparte por considerar que la seguridad "no es un problema individual" sino "colectivo, de toda la sociedad, que tiene que dar y proteger los propios poderes públicos".

"La máxima de una sociedad democrática es el derecho a la vida, lo primero que tiene que producir un Estado es la protección de las personas, sin derecho a la seguridad, a la vida y a la integridad física no hay otros derechos, porque se acaba todo ahí", ha precisado. Por esta causa, ha insistido en que el asunto de la seguridad "debe estar en mano de los poderes públicos".