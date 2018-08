Política

Patxi López: 'El día que Batasuna rompa, será el punto definitivo'

14/10/2010

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado en una entrevista a ETB que la izquierda abertzale podrá estar en las próximas elecciones si certifica que rompe con ETA.

El lehendakari, Patxi López, cree que el mundo de Batasuna ha entendido "definitivamente" que para hacer política hay que optar por las vías democráticas y ha afirmado que si la izquierda abertzale "certifica con hechos" que rompe con ETA, podrá estar en elecciones y en las instituciones. No obstante, ha precisado que "eso les corresponde hacerlo a ellos. No hay que abrir puertas que ellos no quieren abrir", y "no hay que hacer saltos en el vacío".

Patxi López ha respondido a las preguntas de los periodistas Africa Baeta y Asier Odriozola, en una entrevista a ETB-2 en la que ha asegurado que es tiempo de pasar a los hechos. "Si los hechos nos demuestran y certifican que ese mundo rompe con la violencia y trabaja con todos nosotros para acabar con el terrorismo en Euskadi, ese mundo se podrá presentar a elecciones, hacer política y estar en las instituciones", ha agregado.



En su opinión, el mundo de Batasuna ha entendido que "no es la justicia la que le impide hacer política, sino que es ETA". "Nos

equivocaremos si pensamos que son los demócratas los que tienen que dar saltos en el vacío, cuando el mundo de Batasuna o de ETA no han hecho lo que les corresponde", ha dicho, por lo que ha emplazado a mantener la firmeza democrática y "tolerancia cero" frente al terrorismo, hasta que se den esos pasos.



El lehendakari ha rechazado mantener un "perfil bajo" en materia de pacificacion, y ha destacado que se ha recuperado la unidad de los partidos ante ETA: "Zapatero, con el PNV y el Gobierno Vasco, decimos lo mismo".

Además, ha desmentido la existencia de diferentes visiones en el seno del Partido Socialista de Euskadi.

Ha rechazado el papel de los mediadores internacionales porque "el mejor ejemplo de pacificación está en Euskadi".

Además, López ha recalcado que seguirán retirando fotos de presos a pesar de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional. "Actuaremos contra las ilegalidades", ha indicado, "porque es una cuestión moral y ética que ofende a las víctimas".







Presupuestos



Por otra parte, el jefe del Ejecutivo vasco ha señalado que Zapatero y el PNV están en "los últimos momentos de la negociación presupuestaria, porque para la semana que viene tiene que estar cerrada esa negociación que posibilite la aprobación de los presupuestos, que es algo fundamental también para Euskadi".

Como lehendakari, ha indicado que tiene que mirar por el conjunto de Euskadi, y "es bueno que haya presupuestos en España, porque necesitamos que haya confianza en los mercados internacionales en el país". "Es bueno que el PNV se implique en la gobernabilidad y que tengamos las transferencias", ha añadido, para consider también "bueno" que Urkullu y Zapatero negocien en persona los presupuestos.

"Yo he negociado el autogobierno. Cuando este Gobierno Vasco pone encima de la mesa la trasferencias de las políticas activas, al PNV parece que le entran las ganas. Bienvenido sea también el que hayamos incitado al PNV a trabajar en esa dirección poniendo esa negociación, que ya teníamos avanzada, encima de la mesa", ha añadido.