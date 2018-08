Rajoy dice que Puigdemont y Junqueras están 'inhabilitados políticamente'

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, considera que el president Carles Puigdemont y Oriol Junqueras están "inhabilitados políticamente", aunque se puedan presentar a las elecciones del próximo 21 de diciembre. El dirigente popular cree que los ciudadanos tomarán nota de sus "mentiras".

En una entrevista en la Cadena Cope, Rajoy ha afirmado que se ha "abofeteado a la ley y el Estado de Derecho" y no se ha actuado con "lealtad constitucional". "Para mí, inhabilitados políticamente deberían estar todas las personas que han engañado a los ciudadanos de Cataluña porque esto ha sido la historia de un gran engaño", ha enfatizado, si bien ha reconocido que solo una sentencia judicial puede inhabilitar a un dirigente político.

Además, ha criticado las recientes declaraciones de Puigdemont asegurando que es posible una solución que no sea la independencia. "Ahora dice que a lo mejor hay otras fórmulas distintas a la independencia. Oiga, pues podría haberlo dicho antes", ha enfatizado, para añadir que la situación en la "que se ha metido Puigdemont es realmente complicada".

Rajoy ha subrayado que trabajarán para que el 21 de diciembre ganen los partidos no independentistas. Tras asegurar que "ahora le toca a la gente", ha dicho que espera una "participación masiva".

Además, ha rechazado que una victoria de los independentistas vaya a dar por terminada la legislatura y ya que éstas "deben durar cuatro años para transmitir normalidad y seguridad". También ha indicado que si "regresa la normalidad" a Cataluña, la previsión de crecimiento puede subir cinco o seis décimas el año que viene.

Puigdemont acusa a Rajoy de aplicar "represión y sumisión"

Por su parte, el president Carles Puigdemont ha acusado a Rajoy de "ejecutar represión y sumisión" y ha dicho que no se puede "enjaular" el "anhelo de libertad" de Cataluña.

Puigdemont, que sigue en Bélgica, ha lanzado este mensaje a través de Twitter, acompañándolo de capturas de pantalla de diferentes titulares de la entrevista de Mariano Rajoy en la COPE.

"Predican legalidad, pero ejecutan represión y sumisión. Aún no han entendido que el anhelo de libertad de un pueblo unido y decidido no se puede enjaular, por más altos que sean los muros", ha escrito.

Prediquen legalitat però executen repressió i submissió. Encara no han entès que l'anhel de llibertat d'un poble unit i decidit no es pot engabiar, per més alts que siguin els murs pic.twitter.com/7Y0RvVrBMc