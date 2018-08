Política

Tras la última entrevista

El lehendakari dice que Otegi deja entrever que 'ETA no avanza nada'

Redacción

19/10/2010

Patxi López ha manifestado que la última entrevista realizada al portavoz de la izquierda abertzale es "interesante por lo que responde y por lo que no responde".

El lehendakari, Patxi López, ha manifestado que la última entrevista realizada al portavoz de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, es "interesante por lo que responde y por lo que no responde". "En lo que responde, se ven cosas que seguramente no habíamos escuchado nunca en ese mundo, que efectivamente deja entrever que avanzan en un camino para hacer política; y en lo que no responde, se ve que ETA no avanza nada, que sigue en las mismas", ha indicado.

López ha advertido de que "hay que entender" que la actual situación con una ETA "más débil que nunca" y con movimientos en el seno de la izquierda abertzale, se da porque ha habido una política "muy eficaz, de firmeza democrática y de tolerancia cero con cualquier tipo de connivencia con la violencia, y de exigencia democrática al mundo de Batasuna".

Por otra parte, el lehendakari ha reconocido que el PNV, con el acuerdo al que ha llegado con el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2011, "se ha apuntado un tanto".

"Todo el mundo es consciente de que el Gobierno tiene estabilidad para lo que queda de legislatura, tiene mayoría, y que el PNV se ha apuntado un tanto. Eso es una verdad absoluta y todo el mundo lo comparte, ¿donde está lo malo de eso?, yo creo que en ninguna parte", ha afirmado. En su opinión, que un Gobierno tenga estabilidad y que en España haya presupuestos "no es malo".