La Fiscalía pide que los consellers cesados, Sànchez y Cuixart sigan en prisión

La Fiscalía ha pedido este viernes al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que los consellers cesados y los dirigentes de Ómnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, continúen en prisión al persistir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

En la comparecencias los diez procesados han aceptado la aplicación del artículo 155 y se han comprometido a desarrollar su actividad política dentro de la Constitución.

Sin embargo, no será hasta el lunes cuando el juez Llarena decida sobre la libertad de los consellers cesados, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se han opuesto a que se les modifique la medida cautelar adoptada para todos ellos "ante la gravedad de los hechos" investigados.

El Ministerio Público se ha pronunciado así al término de los interrogatorios que se han prolongado durante poco más de tres hora y media y que se produce a petición de los acusados para poder cambiar la situación de prisión provisional que decretó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Sin embargo, los diez procesados han vuelto a las prisiones de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco desde donde han sido trasladados a primera hora de la mañana dado que el magistrado Pablo Llarena no se pronunciará sobre si modifica o no la cárcel hasta el lunes, el mismo día en que arranca la campaña electoral por las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre.

Los primeros en declarar han sido Oriol Junqueras y el conseller cesado Raúl Romeva. El dirigente de ERC ha comparecido durante unos 20 minutos. Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa lo han hecho durante aproximadamente 10 minutos. Todos ellos se han negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, que ha pedido mantenerles en prisión.

Después ha llegado el turno de Joaquin Forn y Meritxell Borrás, que sí han respondido a las preguntas del fiscal y la acusación particular. Ésta última ha declarado durante más de una hora.

Después de Borrás ha declarado Josep Rull y a continuación, sobre las 12:20 horas, el juez Llarena ha ordenado un receso de unos 15 minutos, tras lo cual ha sido el turno de Jordi Turull. Los últimos en declarar han sido los presidentes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente.

En las comparecencias, que han transcurrido de forma rápida, los acusados han afirmado que aceptan la aplicación por del artículo 155 de la Constitución que motivó su cese y que se comprometen a desarrollar su actividad política dentro de los cauces constitucionales.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha terminado pasadas las 13:30 horas de tomar declaración a esas diez personas que permanecen en prisión.

El juez los ha citado a todos, a iniciativa de los imputados, con el objeto de escuchar sus argumentos para revisar su situación personal; es decir, para decidir si cambia su situación de prisión preventiva.

Mensaje de Puigdemont

El president Carles Puigdemont ha pedido a los consellers cesados y a los líderes soberanistas que se encuentran en prisión que hagan "lo que haga falta para salir" de la cárcel.

En un mensaje en Twitter, Puigdemont ha dicho que deben salir de la prisión "porque no deberíais de haber entrado nunca. Tenemos mucha faena y os necesitamos para plantarle cara al tripartito del 155. Espero que nos reencontremos pronto".

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!