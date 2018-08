Política

Cataluña

El Supremo retira la orden de detención europea contra Puigdemont y sus consellers

Agencias | Redacción

05/12/2017

El juez Pablo Llarena quiere evitar que la Justicia belga pueda limitar las imputaciones a los cinco políticos.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado retirar las Órdenes Europeas de Detención dictadas contra Carles Puigdemont y los consellers cesados Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, todos ellos actualmente en Bruselas, han informado fuentes del alto tribunal.

La decisión será comunicada con la mayor brevedad a las autoridades belgas. El juez quiere evitar que la Justicia belga limite en su fórmula de entrega los posibles delitos que se puedan imputar a los cinco (el juez instructor puede decidir si entrega a los cinco y por qué delitos), y que eso conlleve una respuesta no "homogénea". Es decir, en el caso de que los cinco fueran entregados por un delito de malversación, pero no de sedición ni rebelión, la Justicia española no podría juzgarles por esos últimos delitos.

Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela porque está investigando "un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable", lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.

Es decir, expone que, con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención, "se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable".

Por ello, "la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes", ha argumentado.

"Puigdemont no dejará Bélgica"



Pese a que ha acordado la retirada de la euroorden europea, Llarena no ha suspendido la relativa al Estado español, de modo que si los cinco regresan serán detenidos.

Entretanto, el abogado de Puigdemont y los cuatro exconsejeros, Paul Bekaert, en declaraciones al diario belga L'Echo que ninguno de los cinco dejará Bruselas pese a la retirada de la euroorden.

Por su parte, el abogado catalán de president, Jaume Alonso-Cuevillas, ha considerado que Llarena ha decidido retirar la euroorden "ante la probabilidad de recibir un bofetón de la justicia belga". "Hubiera sido un bofetón muy gordo que la justicia de otro país europeo dijera que la justicia española no garantiza un juicio justo".

"Dice la interlocutoria que sólo los extraditarían por unos delitos y por tanto tendrían un mejor trato que los que se han quedado aquí, pero creo que es el miedo a que la extradición fuera completamente denegada" por riesgo a que no tuvieran un juicio justo, ha dicho.

Cuevillas ha tachado de "insólita" la decisión de Llarena y ha explicado que Puigdemont, con quien ha hablado, la ha recibido con alegría, aunque sigue sin poder salir de Bélgica, y "cuando ponga pie en territorio español será detenido inmediatamente. Esto es obvio".

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado que Carles Puigdemont puede volver a Cataluña cuando quiera y que su regreso constituiría un "reto democrático para el Estado español".

Reacciones a la decisión del Supremo

Bélgica levanta las medidas cautelares sobre Puigdemont y sus consellers

La Fiscalía de Bruselas ha informado de que las medidas cautelares impuestas al presidente Carles Puigdemont y a los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bélgica han sido suprimidas, tras recibir vía Eurojust la decisión del Tribunal Supremo de retirar las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos.

"Formalmente hay que esperar la decisión del juez (de primera instancia) para dar por cerrado el caso, pero las medidas cautelares se retiran de manera inmediata", ha explicado una portavoz de la Fiscalía bruselense.

El juez dictó para ellos la prohibición de salir del territorio belga sin acuerdo del juez de instrucción, residir en una dirección fija y presentarse personalmente cuando sean convocados por las autoridades judiciales o policiales, entre otras condiciones.

La Fiscalía pedirá el miércoles a la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia en Bélgica) una petición para trasladar al juez la decisión "definitiva" de las autoridades judiciales españolas, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado. El Tribunal belga deberá entonces fijar una nueva vista para tomar acta de la decisión del Tribunal Supremo español. Aunque no hay aún una fecha fijada para esta audiencia, fuentes del Ministerio Público ven plausible que sea el próximo 14 de diciembre a las 09:00 horas.