Jáuregui pide 'prudencia' para ver 'las oportunidades de paz'

Redacción

22/10/2010

El ministro de Presidencia ha asegurado que el Gobierno sería "irresponsable" si afirmara que el final de ETA llegará en esta legislatura y ha pedido "unidad" a los partidos.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que no ve si el fin de ETA llegará antes de que finalice esta legislatura y ha avisado de la necesidad de mantener una "visión supra partidista" con respecto al proceso de paz.

En declaraciones a la cadena Cope, Jáuregui ha señalado que el Gobierno sería "irresponsable" si afirmara que el final de ETA llegará en esta legislatura y ha pedido a todas las fuerzas políticas mantener la "unidad" y esperar la paz con "inteligencia y prudencia".

Asimismo, el ministro de Presidencia se ha congratulado de que en el seno de la izquierda abertzale se haya extendido la convicción de que la continuidad de la violencia "contamina su causa".

"No sé si la paz se producirá en esta legislatura por lo que el Gobierno no va a ser tan irresponsable como para incorporar ese elemento prematuramente a un cálculo partidista. Por favor, no crean que eso ocurrirá porque somos suficientemente serios como para saber que la causa de la paz merece una visión supra partidista", ha recalcado en ministro.

Jáuregui ha recordado que el debilitamiento de ETA y el posible cambio de estrategia de la izquierda abertzale ha sido gracias a la "unidad" de los partidos democráticos y por la "fuerza" de la democracia.

"Desde hace muchos años lo hacemos bien todos, los gobiernos anteriores, el conjunto de las fuerzas políticas, el apoyo de Francia, la propia corresponsabilidad de la sociedad vasca", ha enfatizado Jáuregui para reiterar la importancia de esperar "con prudencia" para ver si "definitivamente hay oportunidades de paz".