EA: 'ETA cesa o se debe producir la refundación total de Batasuna'

Redacción

23/10/2010

"La base social del MLNV ha decidido que es hora de abandonar la estrategia 'político-militar' y recurrir exclusivamente a las vías políticas, y así se lo ha planteado a ETA".

Eusko Alkartasuna (EA) ha considerado que, para que no se "eternice" el proceso de pacificación, debe "aclararse el dilema", que consisten en: "o ETA cesa o se produce la refundación total de la ex Batasuna consecuente con su apuesta política y no violenta, al margen de ETA".

En el editorial del último número de su revista, EA ha afirmado que Euskadi "vive un momento trascendental" porque "la base social del llamado MLNV ha decidido que es hora de abandonar la estrategia ''político-militar'' y recurrir exclusivamente a las vías políticas, y así se lo ha planteado a ETA".

El texto subraya que, EA ha participado en este cambio de rumbo "asumiendo los riesgos inherentes a su apuesta, lejos del interés sectario y partidista".

Además, recuerda que "el cese de toda estrategia ligada a la violencia, debe materializarse en plazos comprensibles para la sociedad", como la verificación del alto el fuego, las intermediaciones, desarmes, la política penitenciaria o las víctimas.