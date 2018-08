Política

Víctimas de ETA y los GAL apoyan la marcha de Sare

Agencias | Redacción

27/12/2017

Ane Muguruza, Edurne Brouard y Rosa Rodero han dado lectura a un manifiesto de apoyo a la manifestación anual por los presos convocada para el próximo 13 de enero en Bilbao.

Víctimas de ETA y los GAL han pedido este miércoles que "no se utilice" su dolor para "algo que no sea la necesaria reconciliación" y han compartido con la red ciudadana Sare la necesidad de "remover todos los obstáculos que impiden poner fin a los sufrimientos que producen el alejamiento de los presos de su entorno, el mantenimiento en prisión de personas gravemente enfermas, y la legislación de carácter excepcional que posibilita cadenas perpetuas encubiertas".

Ane Muguruza, hija del diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza asesinado en 1989 en Madrid por un grupo de extrema derecha, Edurne Brouard, hija del dirigente de Herri Batasuna asesinado hace 30 años por los GAL Santiago Brouard, y Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1993 Joseba Goikoetxea, acompañadas por el excoordinador de Elkarri, Paul Ríos, han dado lectura a un manifiesto de apoyo a la manifestación anual por los presos convocada para el próximo 13 de enero en Bilbao por la red ciudadana Sare, bajo el lema 'Prest gaude. Estamos dispuestos'.

Ane Muguruza, en euskera, y Rosa Rodero, en castellano, han sido las encargadas de dar lectura al texto, en que apoyan "personalmente" el llamamiento que la red ciudadana Sare ha trasladado "al conjunto de la sociedad vasca, al margen de ideologías y de adscripciones políticas, para que podamos unir nuestras manos y caminar juntas por las calles de Bilbao, el próximo día 13 de enero, en petición de la paz, los derechos humanos, la convivencia y la resolución".

"Somos víctimas de las diferentes violencias que se han venido ejerciendo en nuestro pueblo. Lo hemos vivido en primera persona, y es por ello, que no queremos que ninguna otra vuelva a sufrir lo padecido por nosotras", han afirmado.

?Nadie intente poner voz a nuestro dolor?

Asimismo, han rechazado que en su nombre "o en nombre del inmenso sufrimiento que la violencia nos generó, nadie intente poner voz a nuestro dolor, tratando de aportar más confrontación y sufrimiento al ya padecido por cientos de personas en nuestro país", porque "ese dolor es nuestro y no queremos que se continúe utilizando para algo que no sea la necesaria reconciliación entre todos nosotros".

"Por eso, un año más, estamos aquí. No queremos que en nuestro nombre se continúen vulnerando los derechos de las personas presas ni de sus familiares. Nuestro dolor no se mitiga porque quienes pudieron ser los autores de esa violencia, sufran una política penitenciaria basada en el odio y, también, en la ilegalidad. Si en algún momento el odio pudo aflorar en nuestras vidas, hoy podemos asegurar que esa no es hoy nuestra reivindicación", han afirmado.