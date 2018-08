Política

Caso Arturo Cubillas

Detenidas en Venezuela 2 abogadas vascas que asisten a Arturo Cubillas

Redacción

29/10/2010

Según ha informado su asesor, las letradas viajaron ayer a Venezuela para preparar la defensa de Arturo Cubillas. Se desconoce el paradero de las abogadas y no se descarta su expulsión.

El asesor legal en Venezuela de Arturo Cubillas ha denunciado hoy la "detención" de dos de sus abogadas vascas al llegar este pasado jueves al aeropuerto internacional de Maiquetía, a unos 30 kilómetros de Caracas.



"Fueron detenidas al llegar" ayer por la tarde y "ni siquiera pasaron inmigración", ha explicado el letrado Marino Alvarado, quien ha indicado que se había dirigido a la Defensoría del Pueblo para solicitar información sobre el paradero de las abogadas.



"No se sabe dónde las tienen", ha señalado el abogado, quien ha dicho que una de ellas es Edurne Iriondo y que desconocía la identidad de la otra.



Ambas llegaron alrededor de las 15:30 hora local (20:00 GMT) en un vuelo de la compañía Air France, ha agregado.



Alvarado no ha descartado la posibilidad de que hayan sido retenidas por la Sebin (servicio de inteligencia) u otro organismo de seguridad, y que puedan ser expulsadas.



Hace dos días, Cubillas, reclamado por la justicia española, solicitó personarse en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco investiga los posibles vínculos entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas (FARC).



Cubillas, junto con otro presunto miembro de ETA, presentó su solicitud al juez, que rechazó ayer la petición, a través de un poder notarial para pleitos en el que designan procurador y un grupo de abogados que los representan, entre ellos, Jone Goirizelaia, Alfonso Zenon, Beatriz Ilardia, Ainhoa Baglietto y Edurne Iriondo.



"Sería un obstáculo a la defensa de Arturo Cubillas en España. Ellas (las abogadas) venían a coordinar la estrategia jurídica y no se sabe por qué la actitud de no dejarlas entrar", ha destacado Alvarado en declaraciones citadas por la cadena privada Globovisión.



Citaciones en Venezuela y España

Cubillas ha sido citado a declarar como testigo el próximo 2 de noviembre ante el fiscal venezolano encargado de investigar el caso, ha informado hoy la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.



Cubillas, al que reclama la justicia española por presunta vinculación con ETA y las FARC, y le señala como instructor de dos supuestos miembros de la organización armada, solicitó el pasado 11 de octubre al Ministerio Público venezolano ser investigado tras alegar "indefensión" ante las acusaciones en su contra.



Este miércoles, el juez Velasco, tras rechazar la personación de Cubillas, deportado en 1989 en Venezuela, en la causa que investiga una presunta alianza entre ETA y la guerrilla de las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le citó a declarar como imputado el próximo 14 de diciembre.



En una entrevista publicada hoy en la página web de la cadena Telesur, Cubillas volvió a afirmar que "no hay nada" que lo acuse y denunció un "montaje mediático".



"Arturo Cubillas nunca ha estado en un campamento de las FARC y nunca ha entrenado a nadie", dice en la entrevista, que sólo se ha difundido en la página Internet de la televisora multiestatal.



Se declara, asimismo, convencido de que no se le retirará la nacionalidad venezolana, aunque indica que le competirá decidir a las autoridades de Venezuela.



Tanto la Fiscal General de Venezuela como miembros del Gobierno del presidente Hugo Chávez han asegurado que no se le puede extraditar por tener nacionalidad venezolana.