Junqueras desde prisión: 'Transformad la indignación en coraje y perseverancia'

El cesado vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha agradecido el apoyo recibido después que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este viernes mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre él: "Transformad la indignación en coraje y perseverancia".

"Persistid porque yo persistiré", ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter, y también ha pedido que se mantenga la fuerza y la unión.

"En estos días que vendrán, manteneros fuertes y unidos. Transformad la indignación en coraje y perseverancia. La rabia en amor. Pensad siempre en los otros. En lo que tenemos que rehacer. Persistid porque yo persistiré. Gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero", ha expresado.

Junqueras: "En aquests dies que vindran, mantingueu-vos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La ràbia en amor. Penseu sempre en els altres. En el que hem de refer. Persistiu perquè jo persistiré. Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo."

ERC acudirá a la justicia europea

Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha lamentado "profundamente" la decisión del Supremo. En varios apuntes en Twitter, ha afirmado que "la cárcel preventiva no se sostiene jurídicamente", y ha explicado que la decisión no les sorprende porque, de nuevo, ha sido anticipada antes por los medios de comunicación que por vía judicial.

Sabrià ha advertido de que su partido no cesará en intentar que Junqueras salga de la cárcel, y ha anunciado que llevarán el caso a la justicia europea: "Continuaremos batallando y lo llevaremos a instancias europeas para que Junqueras pueda regresar".

El abogado de Junqueras acusa al Supremo de crear la "realidad alternativa"

Por otro lado, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha acusado al Tribunal Supremo de forzar la realidad en el auto en el que rechaza excarcelarlo creando una "realidad alternativa" en la que Junqueras sería una persona violenta e instigador de la violencia.

En declaraciones este viernes tras la decisión del Alto Tribunal, el letrado ha considerado que el auto que lo mantiene en prisión es materialmente una sentencia: "Declara culpable a alguno en un procedimiento que ni tan solo ha comenzado".

Puigdemont: "Ya no son presos políticos, son rehenes"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la decisión del Supremo y ha lamentado que sigan habiendo cuatro líderes soberanistas en prisión: "Ya no son presos políticos, son rehenes".

En un apunte en Twitter tras conocerse la decisión del Alto Tribunal, Puigdemont asegura que el independentismo siempre ha apostado por la "vía pacífica" y que la única respuesta que ha encontrado es la cárcel para sus dirigentes.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX