Política

Tribunal de Estrasburgo

España no violó derechos humanos en el juicio del 'caso Lasa y Zabala'

Redacción

02/11/2010

Los 5 condenados por el asesinato y secuestro de Lasa y Zabala, entre ellos Enrique Rodríguez Galindo, denunciaron que España "violó varios artículos" como el "derecho a la defensa" durante el juicio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido hoy que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos por la forma en que se celebró el juicio por el secuestro y asesinato de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, reivindicado por el GAL.



El Tribunal de Estrasburgo ha examinado conjuntamente las tres demandas presentadas en 2003 por los ex guardias civiles Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo; el ex general Enrique Rodríguez Galindo; y el ex gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, respectivamente, que fueron condenados a penas de entre 67 años y 8 meses y 71 años de cárcel. A día de hoy todos ellos se encuentran en libertad.



La Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo ha fallado que España no violó los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo), 6.2 (presunción de inocencia), y 6.3 (derechos de la defensa) del citado Convenio.



Los cinco demandantes alegaron en sus escritos haber sido "víctimas de una violación del principio de presunción de inocencia y de los derechos de la defensa", y los tres primeros se quejaron también de que "el juez de instrucción se hubiera negado, por una decisión no motivada, a aceptar las pruebas propuestas".