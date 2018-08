Política

Sesión de control al Gobierno

Zapatero: 'Batasuna tiene prisa, pero el Gobierno no'

Redacción

03/11/2010

El presidente ha dicho que, a pesar de haber oído "cosas de Batasuna que no se oían habitualmente, no sirven". Zapatero reconoce que los pasos de la izquierda abertzale "pueden tener consecuencias".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que Batasuna puede tener "prisa", pero que el Ejecutivo "no la tiene". Además, ha añadido que, "a pesar de que hemos oído cosas de Batasuna que no se oían habitualmente, no sirven, no valen". El presidente ha reconocido eso sí, que los pasos y declaraciones de Batasuna "pueden tener consecuencias" de cara al futuro.



"Si alguien tiene prisa, que puede ser Batasuna, en el Gobierno no la tenemos", ha respondido en la sesión de control al Gobierno, en el Senado.



Zapatero ha dicho que, para que Batasuna vuelva a la legalidad, hay dos caminos: "romper con ETA o lograr que ETA desaparezca".

Zapatero ha hecho un llamamiento a todos los partidos para no abrir "debates" entre los demócratas que puedan "generar ninguna expectativa distinta" a la que marcan las leyes.