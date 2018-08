El Foro Social sobre las pintadas en batzokis: 'Este tipo de actos no aportan nada'

Política

14/01/2018

Tras aparecer ayer sábado pintadas en varios batzokis de Bizkaia acusando al PNV de "fascista" y ser contrario "a la libertad del pueblo", el Foro Social para impulsar el proceso de paz ha manifestado públicamente que "este tipo de actos no aportan nada al trabajo por la resolución de la cuestión de las personas presas".

En un mensaje publicado en Twitter, el organismo afirma que "Es el momento de seguir tejiendo complicidades y acudos multilaterales para un futuro de convivencia sin personas presas".

Este tipo de actos no aportan nada al trabajo por la resolución de la cuestión de las personas presas. Es momento de seguir tejiendo complicidades y acuerdos multilaterales para un futuro de convivencia sin personas presas @EAJ__PNV @Koldomediavilla https://t.co/VbK5HXnKGr — Foro Soziala (@ForoSoziala) 2018(e)ko urtarrilak 13

Las pintadas aparecieron en los batzokis de Amorebieta-Etxano, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Zorrotza (Bilbao),y los jeltzales reclamaron a la izquierda abertzale y a los convocantes de la marcha por los presos organizada en Bilbao que "censuren" estas "inaceptables acciones", y "desautoricen hoy mismo y públicamente a los autores de estos sabotajes".

Sortu dice que el PNV sabe que no tiene "nada que ver" con las pintadas en batzokis



Por su parte, Sortu ha indicado en un comunicado que la izquierda abertzale "nada tiene que ver con esos hechos", que se sitúan "absolutamente al margen de su línea y reflexión política", algo que el PNV "sabe". "Por eso, le pedimos que no vuelva a interpelar públicamente a la izquierda abertzale por ello", ha añadido. A su juicio, los jeltzales usan "torticeramente" estos hechos para "tratar de justificar" su ausencia en la manifestación de Bilbao de ayer.



Además, Sortu ha manifestado que desconoce quién está detrás de las pintadas, quién los dirige y con qué objetivos. "El hecho de que la mayoría de las pintadas en cuestión hayan sido realizadas en castellano, no hace sino aumentar nuestras sospechas", ha añadido.

Podemos dice que las pintadas recuerdan "inercias del pasado"

Podemos Euskadi ha afirmado que las pintadas aparecidas este sábado en algunos batzokis de Bizkaia recuerdan "inercias de un pasado superado por la sociedad vasca". En su cuenta oficial de Twitter, la formación liderada por Lander Martínez ha sostenido que las pintadas aparecidas son "actuaciones injustificables que nos alejan de un escenario de convivencia". Asimismo, Podemos Euskadi ha considerado que se trata de unos comportamientos que "recuerdan inercias de un pasado superado por la sociedad vasca".

Aburto denuncia pintadas y suciedad tras la manifestación de Bilbao

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha denunciado las numerosas pancartas y pintadas aparecidas en calles, comercios y edificios municipales del Casco Viejo tras celebrarse ayer en Bilbao la manifestación contra la dispersión. El regidor ha reclamado a "los de siempre" que, a la hora de exigir el "respeto de derechos, empiecen respetando a los demás", y ha pedido a todos los grupos políticos y los movimientos sociales que digan que "la gente" que actúa así "sobra".

