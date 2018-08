Carles Puigdemont está en Dinamarca para participar en una conferencia

Carles Puigdemont ha llegado esta mañana a Dinamarca procedente de Bruselas para asistir al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Catalunya.

En un mensaje en su perfil de Twitter, Puigdemont ha constatado que está en la capital danesa y que a las 14:00 horas participa en este debate, que lleva por título 'Catalunya y Europa en una encrucijada para la democracia', que se podrá seguir en directo.

Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI