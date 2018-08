Política

Cataluña

Torrent mantiene a Puigdemont como candidato pero retrasa el pleno de investidura

Eider Garaikoetxea | EITB.eUS

30/01/2018

El presidente del Parlament ha afirmado que no va a presentar a ningún otro candidato ya que "Puigdemont tiene todo el derecho a ser investido".

La incertidumbre sigue instalada en Cataluña. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado que pospone la sesión de investidura prevista para este martes para garantizar la "inmunidad" del candidato a president, Carles Puigdemont. El cabeza de lista de Junts Per Catalunya (JxCat), en Bruselas, sigue siendo candidato, ya que según ha defendido Torrent, "tiene todo el derecho a ser investido". "No voy a proponer a ningún otro candidato que no sea Puigdemont", ha insistido.

El aplazamiento, sin fecha, ha sido anunciado en una comparecencia extraordinaria apenas cinco horas antes del arranque del debate de investidura.

Torrent ha denunciado "el fraude de ley sin fundamentos jurídicos" perpetrado por el Estado español y ha criticado la actitud del Tribunal Constitucional (TC), que ha "decidido algo que nadie le había pedido".

En palabras del presidente de la Cámara, "ni Soraya —en referencia a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría— ni el Tribunal Constitucional decidirán quién debe ser el presidente de Cataluña, serán los diputados catalanes los que lo decidan". Y ha añadido: "El Gobierno español y el TC pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes y eso no lo vamos a permitir. No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal solo porque no votaron como ellos querían".

¿La voluntat majoritària dels catalans i catalanes no se suspèn. Aquest #Parlament investirà el candidat que rebi el suport de la majoria de la cambra, no el que es decideixi des d’un despatx a 600 quilòmetres. — Roger Torrent ¿ (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

Torrent ha recordado que Puigdemont le ha pedido amparo mediante una carta y que le compete a él, como máxima autoridad del Parlament, "garantizar su inmunidad y la de todos los diputados". "Me he comprometido personalmente a ello", ha asegurado. Por ello, ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara que presenten alegaciones a la resolución del TC, que impide una investidura a distancia.

El pleno de investidura, ha añadido, "se mantiene convocado y se celebrará cuando se asegure un debate de investidura efectivo y con garantías", y después de que el TC se pronuncie sobre las alegaciones.

"La voluntad mayoritaria de miles de catalanes no se suspende. Este Parlamento investirá al candidato que reciba el apoyo de la mayoría de la Cámara, no el que se decida desde un despacho a 600 kilómetros", ha concluido.