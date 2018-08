Los críticos asumen la portavocía de Podemos en el Parlamento de Navarra

Política

05/02/2018

Así lo avala un informe de la Cámara. Mikel Buil, que hasta ahora desempeñaba el cargo de portavoz de la formación, ha afirmado que ello supone dejar "sin voz a los portavoces electos" de Podemos.

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra avala el cambio de portavocía solicitado por los cuatro parlamentarios críticos de Podemos, por lo que Carlos Couso asume el cargo ocupado por Mikel Buil; en palabras de este último, ello supone dejar "sin voz a los portavoces electos" de Podemos.

"A partir de ahora, la responsabilidad la asumen otras personas que, lamentablemente, ya no representan a Podemos-Ahal Dugu", ha dicho Buil en las palabras de despedida que ha pronunciado ante los medios de comunicación, acompañado por la hasta ahora portavoz adjunta, Tere Sáez.

La Mesa del Parlamento se ha dado por enterada del informe, "concluyente" y que "no da lugar a dudas", según diversos portavoces parlamentarios, que han vuelto a apuntar la necesidad de que cuestiones internas de una formación política no afecte a la actividad parlamentaria, y, en el caso de los grupos del cuatripartito, que no afecte al cambio político.

La Mesa no puede valorar cuestiones internas de los grupos

"Lo que queríamos es despedirnos. Gracias por el buen trato que nos habéis dado en muchas ocasiones, el siguiente lunes tendréis aquí al nuevo portavoz", ha declarado Buil, tras lo que ha abandonado la sala, sin aceptar preguntas.

De esta forma se ha pronunciado después de que la Mesa del Parlamento se haya dado por enterada del informe jurídico que concluye que los partidos políticos y los grupos parlamentarios son realidades jurídicas diferenciadas y el reglamento de la Cámara reconoce expresamente que "los grupos parlamentarios gozarán de autonomía en su organización y actuación interna".

En ese contexto, la Mesa no pueda entrar a considerar cuestiones internas de los grupos, sino que debe darse por enterada de la designación de los portavoces cuando se cumplen esos requisitos.

Así, por tanto, se hace efectiva la petición suscrita por los cuatro críticos con la dirección, la mayoría del grupo, a raíz del expediente abierto a la exsecretaria general y parlamentaria Laura Pérez, en la que se propone sustituir a los actuales portavoces por Carlos Couso y Fanny Carrillo.

Tres de estos parlamentarios, Carlos Couso, Laura Pérez y Rubén Velasco (Carrillo no ha acudido por estar en una reunión) han comparecido ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que van a seguir respaldando el programa político con el que se presentaron y el acuerdo programático que sustenta el Gobierno del cambio, respondiendo así a las demandas de compromiso de sus socios.

Couso niega fractura

Respecto a la situación del grupo parlamentario, Couso, quien ha negado que esté fracturado, ha asegurado que "no sobra absolutamente nadie", ningún parlamentario está amortizado, ni en el cuerpo técnico tampoco sobra nadie, por lo que, en su opinión, no es momento de despedidas, sino de "reencuentro y reconciliación".

En este sentido ha afirmado que cuentan con "todos" los compañeros hasta el punto de que si Buil "quisiera seguir siendo portavoz de facto no habría ningún problema".

Tras reconocer que estaban "tranquilos" porque no esperan un informe jurídico diferente, ha reiterado que su petición de cambio de portavocía responde a su intención de mantener al grupo al margen de los conflictos internos del partido y en ese momento consideraban que existía el riesgo de que alguien pudiera ser expulsado, ya que para ello basta con la firma del portavoz, y ahora con él, con su firma, eso no va a suceder, ha garantizado.

Además ahora, con la portavocía en manos de la mayoría del grupo, no se les podrá imponer desde fuera acuerdos de los que no son conocedores. Entre las cuestiones que quieren "arreglar" ha citado situaciones como la del pasado jueves, cuando Carrillo rompió la disciplina de voto en el pleno.

En cuanto a sus relaciones con la dirección de Podemos, han criticado que no se les dejara asistir a la reunión del Consejo Ciudadano del pasado sábado y han anunciado la convocatoria de una asamblea el próximo sábado en Pamplona para dar explicaciones a las bases sobre lo que está sucediendo.

Sobre el expediente que ha dado lugar a la crisis, Laura Pérez ha subrayado que pese a que se ha anticipado una condena mediática, la sanción que conllevaría esa expulsión debe ser probada y motivada y ella va a demostrar la "arbitrariedad" de todas las acusaciones, así como que no ha infringido el código ético y que ha actuado con lealtad, por lo que espera que se levante la inhabilitación.

En el caso de que se produjera su expulsión, Couso ha comentado que hay fórmulas para que el grupo no se divida, hay posibilidad de mantenerse unidos.

Echenique: "Los parlamentarios del grupo se deben al proyecto colectivo"

Ante lo ocurrido en Podemos Navarra, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha advertido que los parlamentarios de su grupo "se deben al proyecto colectivo", y que, si se decide no cumplir esa máxima, "se entiende que ya no representan el proyecto".

Ante el cambio de portavoces, Echenique ha preferido "no entrar" en temas de competencia territorial, y se ha remitido a lo acordado por la dirección de Podemos Navarra, aunque sí ha advertido de que los diputados se deben al proyecto colectivo, porque "uno no se presenta a las elecciones de manera individual".

"Cuando forma parte un proyecto representa a ese proyecto de cambio, y a la voluntad de la gente de cambiar las cosas y la sociedad. En el momento en que decide dejar de hacerlo, se entiende que ya no representa el proyecto de Podemos", ha avisado.

Más allá del expediente disciplinario abierto a Laura Pérez, Echenique ha considerado que lo ocurrido evidencia que "hay quienes piensan que este proyecto es la única herramienta de cambio y los que piensan distinto, lo que es muy respetable, pero no es algo que tenga que ver con Podemos".