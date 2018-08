Política

El PNV pide memoria y justicia para las víctimas del atentado contra el bar Aldana

07/02/2018

Durante la sesión de control al Gobierno español, el diputado jeltzale Mikel Legarda ha denunciado que sus autores, '38 años después, sigan impunes'.

El diputado del PNV en el Congreso de los Diputados, Mikel Legarda, ha reclamado este miércoles memoria y justicia para las víctimas del atentado contra el bar Aldana de Alonsotegi, y ha denunciado que sus autores, "38 años después, sigan impunes".

En el atentado del 20 de enero de 1980 ocurrido en el bar Aldana de Alonsotegi murieron cuatro civiles, Manuel Santacoloma, Liborio Arana, Mari Paz Ariño y Pacíficoa Fika, y otras diez personas resultaron heridas, en un atentado que a día de hoy sigue sin estar resuelto.

Sin embargo, ha denunciado que, "38 años después, y según ha confirmado el propio ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, en Pleno, no existen datos acerca de este atentado". "Parece que al ministro no le preocupa por qué no existen datos en los archivos de Interior", ha criticado Legarda, para reconocer que esperaba que hubiera respondido que "abrirá una investigación de oficio para saber por qué no hay nada, pero no lo ha hecho, por lo que se lo pediremos nosotros".

Durante su intervención, Legarda ha expuesto que la investigación de este "asesinato en masa" que "fue reivindicado por los GAE, un grupo vinculado al llamado terrorismo de Estado, fue encargada al subcomisario José Amedo, condenado en dos sentencias a 117 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey y por los atentados en los bares Consolation y Batzoki".

"¿Cree señor ministro, que ese atentado tenía posibilidades de ser resuelto con el señor Amedo al frente y apuntando como autores a miembros de la policía de la comisaría de Barakaldo?", ha preguntado Legarda.

"Las víctimas y sus familiares, que no han sido informadas en ningún momento, merecen memoria y justicia" y por ello, ha insistido en que el Grupo Vasco en el Congreso reclamará a Interior una investigación acerca de la desaparición de los datos relacionados con este atentado.